Human Rights Watch denuncia Grécia por maus tratos a refugiados

Desde de que a Turquia decidiu abrir as suas fronteiras, a 28 de fevereiro, mais de 1700 pessoas chegaram às ilhas gregas do mar Egeu, na costa turca. Alguns dos refugiados que chegaram a Lesbos foram transferidos para um navio atracado no Porto de Mitilene.Em comunicado, a Humans Rights Watch condenou a decisão do Governo grego “em deter mais de 450 pessoas num navio da Marinha e recusar os seus pedidos de asilo, viola a lei internacional e europeia”.

Os refugiados afirmam também não ter acesso a advogados.



, acrescenta a organização de Direitos Humanos.O diretor do Direitos dos Refugiados e Migrantes da Human Rights Watch (HRW), Bill Frelick, referiu que

A HRW afirma que as autoridades gregas estão a negar o acesso à área do cais onde os refugiados estão retidos durante o dia, bem como a embarcação onde passam a noite.





Um dos refugiados, que denunciou o caso à organização de Direitos Humanos, relatou que a maioria dos refugiados é de origem afegã. Contudo, existem também árabes, iraquianos, palestinianos e sírios.A Human Rights Watch denuncia também as condições em que os refugiados se encontram.

A organização afirma ter sido impedida de entrar no local onde estão retidos os refugiados.

“O Governo grego deve reverter imediatamente a decisão de suspender o acesso ao asilo para pessoas que cruzaram a fronteira irregularmente e permitir que qualquer pessoa que precise de proteção internacional solicite asilo”, escreveu a HRW em comunicado.Frelick afirma que a União Europeia deve pressionar as autoridades gregas para garantir que ninguém seja detido “arbitrariamente e garantir o direito de solicitar asilo”.