Human Rights Watch denuncia violência e repressão pós-eleitoral na Guiné-Conacri

Segundo esta organização dos direitos humanos, após as eleições de 18 de outubro de 2020, "as forças de segurança utilizaram força excessiva" para dispersar as manifestações lideradas pela oposição na capital, Conacri.

O principal candidato da oposição, Cellou Dalein Diallo, foi mantido em prisão domiciliária, sem culpa formada, de 20 a 28 de outubro.

Também um dos principais noticiários neste país foi suspenso desde o dia das eleições até 02 de novembro e as redes de internet e telefone foram gravemente afetadas ou encerradas, entre 23 e 27 de outubro, o que dificultou a comunicação, a obtenção de informações e o relato dos acontecimentos em curso.

"A brutal repressão contra os manifestantes e outros em Conacri faz parte de um padrão de repressão que minou a credibilidade das eleições", disse Ilaria Allegrozzi, a investigadora sénior da Human Rights Watch para África.

Para esta organização, "as autoridades deveriam controlar as forças de segurança, investigar os implicados em abusos e responsabilizá-los, enquanto todos os líderes políticos deveriam instruir urgentemente os seus apoiantes para se absterem de usar a violência".

Alguns manifestantes agrediram agentes policiais e guardas, atirando pedras e outros objetos. Segundo o Governo, a agressão resultou na morte de seis membros das forças de segurança.

Uma pessoa morreu durante a violência intercomunitária, enquanto dezenas de pessoas foram feridas durante os atos de violência em toda a capital, incluindo 29 com ferimentos de balas e gás lacrimogéneo, alegadamente causados pelas forças de segurança.

A 24 de outubro, a comissão eleitoral anunciou que o Presidente em exercício, Alpha Condé, ganhou as eleições, com 59,5% dos votos.

Esta vitória permite-lhe cumprir um terceiro mandato controverso. Diallo anunciou, a 19 de outubro, que tinha vencido o sufrágio e, a 24 de outubro, rejeitou os resultados oficiais das eleições, alegando fraude e apelando a manifestações em massa.

A 30 de outubro, apelou para o Tribunal Constitucional do país que, a 07 de novembro, confirmou a vitória de Condé, rejeitando as alegações de fraude. Desde então, Diallo tem apelado a mais manifestações e à desobediência civil.

A Human Rights Watch entrevistou 70 pessoas por telefone, entre 17 de outubro e 13 de novembro, incluindo 32 vítimas e testemunhas da violência, 15 familiares de vítimas, três médicos, três jornalistas, 10 membros do partido da oposição, cinco representantes da sociedade civil, e duas autoridades locais em Conacri.

A organização analisou ainda declarações governamentais, fotografias e filmagens em vídeo para corroborar os relatos das vítimas e testemunhas. A 27 de outubro, partilhou as suas conclusões e solicitou respostas a perguntas específicas numa conversa telefónica com Albert Damatang Camara, o ministro da Segurança e Proteção Civil.

Camara rejeitou a alegação de que as forças de segurança mataram alguém e disse que "muitos foram mortos por balas disparadas de espingardas de calibre 12, armas de caça que não são utilizadas pelas forças de segurança".

O membro do Governo referiu também que "21 pessoas morreram desde 19 de outubro em atos de violência pós-eleitoral, incluindo seis membros das forças de segurança e três crianças, a mais nova das quais tinha 14 anos".

Das 21 vítimas, 18 morreram em Conacri, enquanto as outras morreram no interior do país, declarou, acrescentando que pelo menos 18 das vítimas foram mortas a tiro.

A Human Rights Watch não encontrou quaisquer provas de que os civis tivessem disparado armas durante a violência. A posição de Camara estava em desacordo com os relatos de muitas testemunhas.

Os Estados Unidos, a França e a União Europeia condenaram a violência pós-eleitoral e instaram as autoridades a conduzir investigações credíveis e a garantir justiça e responsabilidade.

A Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos instou as forças de segurança guineenses a respeitarem o direito à vida e à integridade física previstos na Carta da União Africana e a evitarem o uso de força letal para restaurar a ordem pública.

Falando a partir de um campo militar em Conacri, a 30 de outubro, o Presidente Condé exortou as forças de segurança a não transportarem armas letais durante as manifestações de policiamento e a agirem de uma forma "civilizada".

A 25 de outubro, durante uma visita à capital, uma delegação das Nações Unidas, da União Africana e da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), exortou as autoridades guineenses a retirar as forças de segurança destacadas em torno da residência do líder da oposição, Diallo.

"Com as tensões ainda em alta e com mais manifestações lideradas pela oposição planeadas, as autoridades guineenses deveriam estar vigilantes na prevenção de mais abusos", disse Ilaria Allegrozzi.

"Os parceiros regionais e internacionais da Guiné devem apoiar os esforços de responsabilização e instar o governo a responsabilizar os autores dos abusos", acrescentou.