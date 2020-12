Human Rigths Watch pede "investigação urgente" a mortes na Costa do Marfim

O Presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, foi reeleito em 31 de outubro para um terceiro mandato com 94 por cento dos votos, numa eleição boicotada pelos principais partidos da oposição, que contestaram a constitucionalidade da sua candidatura.

A votação desencadeou confrontos entre a oposição e apoiantes do Governo em Abidjan e pelo menos em oito outras cidades.

A organização sustenta que as forças de segurança não conseguiram proteger adequadamente os civis e que, pelo menos num caso, utilizaram força excessiva para dispersar os protestos liderados pela oposição, matando a tiro pelo menos dois manifestantes e espancando um homem inconsciente.

"As mortes do mês passado empurraram a Costa do Marfim para uma espiral mortal de violência, uma década após o conflito pós-eleitoral de 2010/11 que deixou mais de 3.000 mortos", disse Jim Wormington, investigador da Human Rights Watch para África.

"As autoridades da Costa do Marfim deveriam concentrar-se em investigar e processar todos os responsáveis pelas mortes das últimas semanas, independentemente da sua filiação política, incluindo membros das forças de segurança que usaram de força excessiva contra os manifestantes", defendeu.

A HRW denunciou também a detenção de "uma dúzia" de membros dos partidos da oposição, que rejeitaram os resultados do escrutínio e formaram um Conselho Nacional de Transição para organizar novas eleições.

De acordo com a organização de defesa dos direitos humanos, membros da oposição, incluindo Pascal Affi N`Guessan, um antigo primeiro-ministro, foram mantidos incomunicáveis e interrogados sem acesso a advogados durante vários dias após a sua detenção.

Três membros da oposição, incluindo N`Guessan, permanecem detidos, enquanto outros nove foram libertados sob fiança.

"Visar os membros da oposição através de um processo legal imperfeito não irá aliviar as perigosas tensões políticas e étnicas que atravessam a Costa do Marfim", disse Wormington.

"O respeito pelo direito à liberdade de expressão e reunião, incluindo para os líderes da oposição e os seus apoiantes, será um ingrediente chave para uma resolução pacífica da crise atual", acrescentou.

A Human Rights Watch entrevistou por telefone mais de 30 pessoas sobre a violência pós-eleitoral, incluindo 24 vítimas e testemunhas de Abidjan, Oumé, Toumodi, Elibou, e M`Batto, bem como jornalistas, advogados, membros dos partidos da oposição e representantes da sociedade civil.

Analisou também fotografias e filmagens de vídeo para corroborar os relatos das vítimas e testemunhas.

As conclusões da investigação da HRW foram enviadas, em 20 de novembro, à secretária de Estado dos Direitos Humanos da Costa do Marfim, Aimée Zebeyoux.

De acordo com o Conselho Nacional dos Direitos Humanos da Costa do Marfim, 55 pessoas foram mortas e 282 ficaram feridas no país entre 31 de outubro e 10 de novembro, enquanto o Governo disse que 20 pessoas foram mortas no dia das eleições e mais 31 nos dias que se seguiram.

A Human Rights Watch documentou 13 destas mortes, incluindo duas pessoas mortas durante a violência entre apoiantes do Governo e da oposição no dia das eleições, nove durante confrontos nos dias seguintes, e pelo menos duas que foram mortas pelas forças de segurança.

Testemunhas da violência eleitoral, incluindo tanto apoiantes do Governo como da oposição, disseram que as forças de segurança não fizeram o suficiente para prevenir a violência e proteger os civis.

Na resposta à HRW, a secretária de Estado dos Direitos Humanos da Costa do Marfim, Aimée Zebeyoux adiantou que os esforços do Governo para assegurar as eleições e prevenir a violência comunitária e política tinham "permitido que a votação decorresse sem problemas e contido a grande maioria da agitação".

Afirmou que ninguém tinha sido morto ou ferido por tiros disparados pelas forças de segurança e que estavam em curso investigações para "identificar e prender qualquer pessoa" que cometesse crimes.