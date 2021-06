Hungria em risco de perder o direito de voto nas decisões do Conselho Europeu

A Hungria pode perder o direito de voto nas decisões do Conselho Europeu. Uma sanção por causa da falta de respeito pelas regras do estado de direito. A resolução do Parlamento Europeu pode agora ser retomada após uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia.