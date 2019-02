Hungria nega alimentos a refugiados iraquianos

RTP21 Fev, 2019, 17:58 | Mundo

O Comité Húngaro de Helsínquia (HHC) é uma organização não-governamental que defende os direitos humanos e a única no país que faz aconselhamento legal gratuito a refugiados.







De acordo com o porta-voz da organização, Andras Lederer, vários iraquianos foram detidos e privados de alimentação durante o mês de Fevereiro, entre os quais pais de duas famílias.







Apesar de os pais não terem sido alimentados, forneceram comida às crianças, o que segundo Lederer “mostra que, teoricamente, todas as pessoas podem ser alimentadas”.





A ONG afirma que esta política de não fornecimento de alimentos visa forçar os migrantes com pedidos de asilo recusados, a retornarem voluntariamente para a Sérvia ou a seguirem para um “terceiro país”.







Porém, segundo o HHC, existem normas a cumprir de acordo com os Direitos Humanos, que exigem um tratamento digno destes migrantes, o que inclui o fornecimento de água, comida e higiene. Foram aplicadas medidas provisórias pela Convenção Europeia dos Direitos Humanos (CEDH), para que a Hungria forneça alimentos aos iraquianos, em casos que podem causar “danos irreparáveis”.





Esta sucessão de acontecimentos deve-se ao facto de o Governo húngaro de extrema-direita defender políticas anti-imigração, assumindo que a entrada de refugiados é uma ameaça à "Europa Cristã" e a causa do terrorismo. O Governo húngaro recusou-se a prestar declarações a este respeito à televisão qatari Al Jazeera





Em 2018, o Governo da Hungria alterou o Ato de Asilo e a Lei Fundamental do país, passando a permitir a detenção de imigrantes ilegais ao abrigo de um procedimento de controlo de estrangeiros, em duas zonas de trânsito na fronteira com a Sérvia.





A justificação do Governo é que os imigrantes ilegais vêm da Sérvia e não de um país sob ameaça. Assim que o pedido de asilo dos imigrantes é recusado, o Gabinete da Hungria para o Asilo e a Imigração passa a considerá-los ilegais – e na Hungria não há nenhuma lei que diga expressamente que têm de ser alimentados.





A Hungria tem aumentado o seu historial de privar de alimentos os imigrantes ilegais. Em agosto de 2018, as autoridades húngaras recusaram-se a alimentar duas famílias afegãs e dois irmãos sírios. A CEDH também atuou nestes casos.







Segundo Lederer, “no decreto que estabelece as condições legais para o procedimento de controlo de estrangeiros não há uma regulamentação clara sobre o fornecimento de alimentos dentro das zonas de trânsito.”Este problema, segundo Lederer, só pode ser solucionado se o decreto do Governo sobre as zonas de trânsito for alterado.