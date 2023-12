Huthis reivindicam ataque a porta-contentores no estreito de Bab el-Mandeb

Os Huthis disseram que realizaram, na quinta-feira, uma "operação militar contra um navio porta-contentores, o Maersk Gibraltar", com bandeira de Hong Kong que viajava de Salalah, Omã, para Jeddah, na Arábia Saudita, "alvejando-o com um drone".

Em comunicado, os rebeldes indicaram que o navio foi atingido na proa, perto de Bab el-Mandeb, estreito que separa a África Oriental da Península Arábica, acrescentando que agiram em resposta à "opressão do povo palestiniano".

O Comando Militar do Médio Oriente dos EUA disse que o míssil acabou por cair inofensivamente na água perto do "Maersk Gibraltar".

Os Huthis realizaram uma série de ataques a navios no mar Vermelho e lançaram drones e mísseis contra Israel. Nos últimos dias, ameaçaram atacar qualquer embarcação que acreditassem estar a ir ou a vir de Israel, embora vários navios visados não tivessem qualquer ligação aparente.

O 'Maersk Gibraltar' foi saudado via rádio por "uma entidade que se dizia ser a `Marinha do Iémen` antes do lançamento do míssil contra o navio", disse a empresa privada de informações Ambrey.

"A 'Marinha do Iémen' exigiu que o navio alterasse a rota e se dirigisse para o Iémen. A Ambrey avaliou a entidade como sendo" os Huthis, lê-se num comunicado da empresa.

No comunicado, os Huthis afirmaram ter realizado o ataque depois de a tripulação se ter recusado a obedecer e acrescentaram terem "impedido durante as últimas 48 horas a passagem de vários navios" que se dirigiam para Israel.

"A segurança da nossa tripulação e do nosso navio é a nossa principal prioridade e todas as medidas de segurança possíveis são tomadas para garantir que os mantenhamos fora de perigo", escreveu a Maersk.

A empresa, um dos maiores armadores do mundo, acrescentou que "os ataques a navios comerciais no estreito de Bab al-Mandeb (...) são extremamente preocupantes".

O incidente foi o mais recente dos ataques marítimos atribuídos aos Huthis no âmbito da campanha de pressão sobre a guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.