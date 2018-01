Partilhar o artigo "I have a dream". Trump presta homenagem a Martin Luther King Imprimir o artigo "I have a dream". Trump presta homenagem a Martin Luther King Enviar por email o artigo "I have a dream". Trump presta homenagem a Martin Luther King Aumentar a fonte do artigo "I have a dream". Trump presta homenagem a Martin Luther King Diminuir a fonte do artigo "I have a dream". Trump presta homenagem a Martin Luther King Ouvir o artigo "I have a dream". Trump presta homenagem a Martin Luther King