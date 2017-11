Partilhar o artigo Iberdrola aumenta lucros em 18,4% para 2.416,6 ME estimulada por negócios internacionais Imprimir o artigo Iberdrola aumenta lucros em 18,4% para 2.416,6 ME estimulada por negócios internacionais Enviar por email o artigo Iberdrola aumenta lucros em 18,4% para 2.416,6 ME estimulada por negócios internacionais Aumentar a fonte do artigo Iberdrola aumenta lucros em 18,4% para 2.416,6 ME estimulada por negócios internacionais Diminuir a fonte do artigo Iberdrola aumenta lucros em 18,4% para 2.416,6 ME estimulada por negócios internacionais Ouvir o artigo Iberdrola aumenta lucros em 18,4% para 2.416,6 ME estimulada por negócios internacionais