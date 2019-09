Içado sinal 3 de tempestade tropical em Macau

Lusa01 Set, 2019, 10:38 | Mundo

As autoridades içaram o sinal 3 às 17:00 (10:00 em Lisboa), numa altura em que a depressão tropical, localizada a cerca de 330 quilómetros do território, estava a encaminhar-se para a província de Hainão, no sul da China, à velocidade de 25 quilómetros/hora.

"Espera-se que o vento atinja valores entre 41 e 62 quilómetros por hora, acompanhado de rajadas de cerca de 110 quilómetros por hora", advertiram, em comunicado, os SMG, apontando como "baixa" a probabilidade de vir a ser içado um sinal mais alto.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, que são emitidos tendo em conta a proximidade da tempestade e a intensidade dos ventos.

Em 23 de agosto de 2017, o tufão Hato, o pior em 53 anos a atingir Macau, causou 10 mortos e mais de 240 feridos, provocando graves inundações na zona do Porto Interior.

Em meados de setembro de 2018, o tufão Mangkhut causou 40 feridos e prejuízos avaliados em 1,74 mil milhões de patacas (192 milhões de euros) em Macau, onde o sinal máximo de tempestade tropical esteve, na altura, içado várias horas.