Idai. Assistência humanitária chega a 107 famílias num dia

Cristina Sambado - RTP28 Mar, 2019, 18:28 | Mundo

Duas semanas depois de o ciclone Idai ter atingido o centro de Moçambique, o número total de famílias assistidas subiu de 28.146 para 28.253. As Nações Unidas estimam que, em Moçambique, 1,8 milhões de pessoas precisam de assistência humanitária urgente.



O número de salas de aulas afetadas desceu de 3.202 para 3.079, mas o número de alunos afetados subiu de 90.756 para 97.871.



Além dos 468 mortos confirmados, há ainda a registar 1.552 feridos e 804.009 pessoas afetadas.



As autoridades corrigiram, entretanto, o total de pessoas salvas e abrigadas em centros temporários de 135.827 para 135.578, das quais 7.422 estão em situação vulnerável (grávidas e idosos).



A passagem do ciclone Idai em Moçambique, Zimbabué e Malawi provocou 786 mortos e afetou 2,9 milhões de pessoas nos três países.

Vacinação contra a cólera

A Organização Mundial de Saúde (OMS) vai promover uma campanha de vacinação contra a cólera no centro de Moçambique, onde as autoridades já detetaram cerca de 2.500 casos de diarreia.



“O primeiro objetivo é evitar a propagação da cólera, que já tem cinco casos confirmados”, anunciou David Witchwick, líder da equipa da OMS na cidade da Beira.



A campanha, que arranca segunda-feira, vai ser feita em nove centros de vacinação contra a cólera, cinco das quais na cidade da Beira, dois no Dodo , um em Búzi, e outro em Nhamatanda, o distrito mais afetado pelas cheias na província de Sofala.

As duas doenças são recorrentes nesta altura do ano na região centro de Moçambique, como conta o correspondente da RTP em Moçambique, Pedro Martins.



300 casos em Munhava

Os Médicos Sem Fronteiras apontam para mais de 300 casos de cólera no Centro de Saúde de Munhava na Beira.





Ajuda rápida contra doenças José Manuel Rosendo, enviado da Antena 1 a Moçambique, esteve no local e percebeu que, para que está no terreno, os números apontam para mais casos.



“Ontem, durante o tempo que estivemos aqui, tivemos mais de 150 casos. No dia anterior tivemos cerca de 100 casos. E hoje (até ao início da tarde) já temos 60 casos”, afirmou Gustavo Vidal, dos Médicos Sem Fronteiras.



Em declarações à Antena1, o médico explica a diferença entre os números oficiais, que apontam para cinco casos mortais e a realidade.



“Houve cinco amostras que foram coletadas e confirmadas laboriatalmente como cólera, a partir daí, por definição, considera-se que todos os casos de diarreia aquosa nesta comunidade são consideradas cólera. O diagnóstico passa a ser clínico e não laboratorial”, explicou.



Segundo Gustavo Vidal, “as pessoas que vêm aqui com esse sintoma de diarreia, e podem dizer isto não é cólera, é uma diarreia de outro tipo qualquer. Geralmente a diarreia da cólera tem características muito particulares. Mas, lá está, uma diarreia aquosa num contexto de epidemia é diagnosticado como cólera e tratado como tal”.



Para o clínico que integra a equipa dos Médicos Sem Fronteiras na Beira, perante as largas dezenas de casos confirmados a situação ainda vai piorar na próxima semana quando se vai atingir o pico da epidemia.



Ajuda rápida contra doenças

“Sabemos como tratar, sabemos como prevenir. Trata-se d usar os recursos que estão disponíveis”, afirmou o secretário-geral da FICV. A primeira preocupação é a saúde da população, nomeadamente as doenças causadas pela água.



Hospital de campanha na Beira

CTT enviaram primeiro contentor

Segundo os CTT, "os donativos dos portugueses serão recebidos em Moçambique pelos Correios de Moçambique, parceiros da iniciativa, e encaminhados para o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, para posterior redistribuição pelas vítimas do ciclone".







C/Lusa



David Wightwick, da Organização Mundial de Saúde, explica que dadas as confirmações em laboratório, "temos de partir do princípio de que todos os casos de diarreia são potencialmente cólera e tratá-los como sendo. Não posso dar-vos um número exato. O grupo de combate à cólera foi criado pelo Ministério da Saúde e é apoiado pela Organização Mundial de Saúde, e inclui as principais organizações que distribuem tratamento para a cólera".“Nós temos 900 mil vacinas a chegar ao país (no sábado) e isso vai fazer com que tenhamos, pelo menos, três doses para cada pessoa, mas é muito provável que nos próximos meses tenhamos de reforçar essas doses para evitar a propagação”, frisou.David Witchwick admite que ainda existem muitas comunidades que necessitam de assistência, considerando que é preciso tempo para chegar a todas as zonas afetadas pelo Idai.“Não estamos satisfeitos com o que foi possível fazer até agora, estamos conscientes de que precisamos de fazer muito mais e acreditamos que é possível chegar a mais lugares onde as pessoas precisam de ser assistidas”.Além da cólera, também a malária preocupa as autoridades moçambicanas.Em Sofala, apesar de não chover há quatro dias, os efeitos do ciclone e das cheias que se seguiram estão a provocar um aumento dos mosquitos, em áreas de água parada, o que pode levar a um aumento do número de casos de malária.O secretário-geral da Federação Internacional da Cruz Vermelha (FICV), El Hadji As Sy, afirmou que a comunidade internacional tem de atuar depressa na ajuda a Moçambique, principalmente desde que foram identificados cinco casos de cólera.El Hadji As Sy esteve na passada semana em Moçambique, onde acompanhou o desenvolvimento das intervenções humanitárias em apoio às vítimas das cheias que se sucederam à passagem do Idai.“Grande parte do território nacional foi inundado e mais de um milhão de pessoas foram afetadas”, frisou.Para o secretário-geral da FICV a “situação obriga a que o mundo se mobilize para ajudar a população a conservar a própria dignidade”.A Assistência Médica Internacional (AMI) vai instalar um hospital de campanha na Beira, solicitada pelo Ministério da Saúde de Moçambique. Está também prevista uma equipa médica de urgência com capacidade para serviços ambulatórios nas áreas ginecológicas, obstétrica e pediátrica.“Esta instalação tem também a possibilidade de isolar e tratar casos de diarreia aguda, uma das situações mais prementes de resolver no decorrer da crise”, refere a AMI em comunicado.A organização revelou ainda que a distribuição militar às populações da Beira e que tem uma equipa a trabalhar no Centro de Saúde de Nhaconjo e junto das comunidades de Menhava.Os CTT - Correios de Portugal anunciaram hoje que o primeiro de três contentores de donativos recolhidos nas lojas em Portugal segue para Moçambique no próximo domingo, por via marítima, prevendo-se o envio dos restantes nas próximas três semanas.Entretanto, de avião já seguiram cerca de 1,5 toneladas de donativos "mais urgentes", refere a empresa, em comunicado divulgado hoje.A recolha de donativos promovida pelos Correios decorreu em menos de 24 horas, lembram os CTT, já que "a adesão estrondosa dos portugueses à iniciativa esgotou as 200 mil embalagens solidárias disponibilizadas".