Idai. Mais 40 toneladas de alimentos a caminho de Moçambique

Mário Aleixo - RTP20 Mar, 2019, 06:36 / atualizado em 20 Mar, 2019, 07:59 | Mundo

Um avião com 22 toneladas aterrou no domingo "e há outro a caminho com mais 40 toneladas", referiu Karin Manente, que aguarda pelo descarregamento dentro de "dois a três dias".



Um dos objetivos é alimentar a população que continua isolada nas zonas alagadas pelas cheias, bem como atender a carências na província de Manica, onde a Lusa visitou um centro de abrigo no qual os beneficiários, entre os quais muitas crianças, se queixaram de falta de comida.



O PAM distribuiu hoje 4,2 toneladas de biscoitos enriquecidos, por via aérea, a quem aguarda salvamento para zonas seguras.



"Ainda há populações isoladas", em número indeterminado, referiu Karin Manente, apesar das ações de salvamento em curso diariamente com helicópteros e embarcações.



Autoridades sul-africanas que apoiam as operações salvaram, só com as suas viagens de helicóptero, 40 pessoas da zona de Buzi, sobretudo mulheres e crianças.



Muitas tiveram de deixar outros membros da família para trás, enquanto os helicópteros tentam dar prioridade aos casos mais urgentes.



Há mais pessoas a serem salvas graças a várias organizações envolvidas nas operações, mas o número total de resgates ainda não está consolidado, acrescentou.



Pelo menos seis helicópteros estão ao serviço na região (quatro da África do Sul, um do PAM e outro das autoridades moçambicanas) e há expectativa de mais se juntarem às operações.



Fontes ligadas à operação indicam que as aeronaves em ação poderão incluir outras usualmente ao serviço de empresas privadas.



As operações do PAM são coordenadas a partir de um centro na Beira, onde a equipa das Nações Unidas já consegue dispor de ligação à internet, enquanto o resto da cidade continua sem eletricidade, nem comunicações.





Na Beira, há locais com geradores próprios, mas que obrigam a custos extra com combustível, e há pelo menos uma rede (Movitel) que por vezes funciona nalguns bairros.







Uma cidade destroçada como testemunhou o correspondente da RTP, Pedro Martins.











Estado de emergência



O nível das águas poderá continuar a subir até quinta-feira devido à chuva e descargas de barragens que se encontram no limite da capacidade, como conta a jornalista da Ângela Chin.





O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas está a caminho de Moçambique para examinar as condições em que a ajuda pode chegar à comunidade portuguesa.









Um trabalho que será feito pelos serviços consulares portugueses mas também por outros membros do Governo português que vão seguir para Moçambique como explicou aquele membro do Governo.





As Nações Unidas já olham para o ciclone Idai como o pior desastre de sempre a atingir o sudeste africano.







Mais de um milhão e meio de pessoas foram afetadas pela passagem do ciclone Idai em Moçambique, no Malaui e no Zimbabué, 300 mortos no total.





C/ Lusa









O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, anunciou que odesde que o ciclone Idai se abateu sobre Moçambique na quinta-feira.O Conselho de Ministros decretou o