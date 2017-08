Identificada vítima do 11 de setembro 16 anos depois

RTP 08 Ago, 2017, 15:10 / atualizado em 08 Ago, 2017, 15:13 | Mundo

Dezasseis anos depois do ataque terrorista às Torres Gémeas do World Trade Center foi possível identificar uma nova vítima, de acordo com o médico legista da cidade de Nova Iorque.



A identificação do corpo foi feita através da correspondência de ADN, com base na análise de fragmentos de ossos recolhidos nos escombros. O processo utilizado baseou-se na pulverização dos fragmentos que permitiu a extração do ADN e posteriormente compará-lo com o ADN dos seus familiares.

Ainda estão por identificar 40% das vítimas mortais do 11 de setembro.

Desde março de 2015 que mais nenhuma vítima tinha sido identificada.



O médico legista de Nova Iorque confirmou a identidade do homem, depois de terem sido realizados testes a amostras de ADN recolhidas em 2001. Ainda assim, a identidade da vítima não foi revelada a pedido da família.



No total, 2753 pessoas perderam a vida no ataque no World Trade Center.