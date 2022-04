Identificados 169 casos de hepatite aguda em crianças sem agente conhecido

Admite a hipótese do adenovírus estar na origem deste surto, mas ainda decorrem as investigações sobre o agente infecioso.



Atingiu crianças desde um mês de idade até jovens de 16 anos, mas a maioria tem até 5 anos e 10% destes menores tiveram de ser sujeitos a transplante de fígado.



Há uma morte confirmada.



Os primeiros casos foram reportados a 15 de abril de 2022 no Reino Unido e desde então em Israel, Dinamarca, Noruega, Roménia, Países Baixos, Irlanda, França, Bélgica, Itália e Espanha.



Não foram identificados ainda casos em Portugal mas pediatras e urgências hospitalares estão em alerta.