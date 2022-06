Idosos norte-americanos sem capacidade para suportar fatura da saúde

Para os americanos com mais de 65 anos, cerca de 15 por cento dizem que custos com saúde são fardos pesados e cerca de 50 por cento vê estes custos como fardos “menores” mas que continuam a ter peso nas carteiras.



A geração dos baby boomers começa a chegar à terceira idade e espera-se que, além do aumento da idade, haja nesse grupo um aumento nos custos de saúde. Muitos dos americanos mais velhos têm seguro medicare, mas pagam todos os anos mais mil dólares do que o resto da população, já que o seguro não cobre todas as despesas, como as dentárias, de optometria e auditivas.



Com os americanos a ficaram mais velhos, os custos nesta área de despesas crescem cada vez mais.



A sondagem da West Health-Gallup mostra que 37 por cento dos americanos com mais de 65 anos está preocupado com o facto de poder vir a não conseguir pagar as despesas médicas no próximo ano. Na faixa etária dos 50 aos 64 anos, a preocupação é ainda maior, com 45 por cento a questionar-se se poderá pagar essas despesas médicas do próximo ano.



Desde que tomou posse, a Administração Biden tem tentado expandir a cobertura do serviço de saúde americano e diminuir os seus preços. Joe Biden assinou em abril uma lei para que o [serviço de saúde] Obamacare possa chegar a todos os membros de uma família.



O presidente norte-americano continua a tentar a aprovação de um pacote para aumentar o alcance do serviço de saúde, baixando o custo dos medicamentos. Com os preços de hoje, muitos americanos a entrarem na terceira idade já começaram a cortar em algum tipo de despesa, especialmente na alimentação e roupa, revela o inquérito.