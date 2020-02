Iémen. Ajuda humanitária à beira da rutura

Várias organizações humanitárias e outras instituições reúnem-se na próxima quinta-feira, em Bruxelas, para encontrarem uma solução. Há algum tempo que o norte do Iémen está sob o domínio dos rebeldes xiitas Houthis, o que dificulta a entrada de ajuda no país."As agências humanitárias devem operar em ambientes em que possam defender os seus princípios. Se por alguma situação, isso não nós for possível faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para inverter essa situação", fez notar Lise Grande, coordenadora humanitária e residente da ONU no Iémen.

A maior parte dos bens humanitários encontram-se num armazém no Aeroporto Internacional de Sana, local ocupado pelos Houthis.

As preocupações às limitações impostas aumentaram quando, em novembro, o órgão estabelecido pelos Houtis - Conselho Supremo de Gerenciamento e Coordenação de Assuntos Humanitários (SCMCHA) - anunciou a proposta de cobrar uma taxa a todas as organizações de ajuda.Mane al-Assal, chefe do Departamento de Cooperação Internacional da SCMCHA, refere que a proposta não deve ser entendida como termo de discórdia, visto queÉ comum, no momento da distribuição, que muitos bens alimentares e medicamentos se encontrem fora do prazo. Quando tal acontece é necessário parar com a ajuda “para não adoecer os iemenitas e aumentar ainda mais a tragédia”, refere ainda Mane al-Assal.A causa está na documentação necessária para se proceder à distribuição.

Origem da guerra



O conflito começou com o fracasso de uma transição política, após a Primavera Árabe. O Presidente Ali Abdullah Saleh foi destituído e entregou o poder a Abdrabbuh Mansour Hadi em 2011.O movimento político-religioso Houthi, ou Ansar Allaah, já tinha sido criado no mandato de Hadi. Com a entrada do novo Presidente, o grupo aproveitou as suas fraquezas e assumiu o controlo de áreas envolventes à capital.Receosos com a ascensão de um grupo que acreditavam ser apoiado militarmente pelo poder xiita regional, vários países, como o Irão e a Arábia Saudita, começaram uma campanha aérea com o objetivo de derrotar os Houthis e acabar com a influência iraniana no Iémen.

Insegurança alimentar e cuidados médicos



Desde a ocupação dos Houthis na capital do Iémen, em 2015, que, segundo a Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas.. O sistema de saúde também é afetado e somente algumas unidades se encontram em funcionamento.Os médicos têm-se esforçado por conseguir chegar a todos os necessitados. Mas a escassez de profissionais não permite o resultado esperado.





De acordo com a ONU, neste momento existem dez trabalhadores de saúde por cada dez mil pessoas no Iémen - menos de metade do valor mínimo definido pela OMS de um médico por cada mil habitantes.





Os equipamentos médicos que se encontram nos hospitais não funcionam. Para piorar a situação desde 2017 que o Iémen está a ser invadido por um surto de cólera.

Balanço Humano

Ainda no mesmo ano houve registo de 23 mil incidentes, tornando-o o segundo ano mais conflituoso desde o começo da guerra.A guerra também deslocou mais de 3,65 milhões de habitantes.