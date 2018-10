Iémen. Ataque aéreo mata 19 civis

RTP25 Out, 2018, 18:12 / atualizado em 25 Out, 2018, 18:12 | Mundo

As bombas destruíram um mercado de vegetais perto de Hodeida. Esta cidade portuária tem sido um objetivo a tomar pela aliança liderada pela Arábia Saudita, para expulsar os rebeldes Houthi do Iémen, que controlam o norte do país, depois de terem conseguido derrubar o governo de Abdu-Rabbu Mansour Hadi, em 2015.



O porto da cidade tem sido, ao mesmo tempo, extremamente importante para a população do país, que depende dos bens e alimentos enviados pela comunidade internacional, através desta cidade, para sobreviver. Estima-se, hoje, que 52 por cento das pessoas no Iémen vivem em condições de pobreza extrema, devido à guerra.



A guerra no Iémen entre a aliança liderada pela Arábia Saudita e os rebeldes, apoiados pelo Irão, dura há mais de três anos e meio. De acordo com as Nações Unidas, se o conflito continuar, poderá provocar a maior crise alimentar dos últimos cem anos, no país.



Esta crise, aliada ao número crescente de civis mortos neste conflito - vítimas, principalmente, de bombardeamentos da aliança internacional - já levou vários grupos de direitos humanos a exigir que os EUA e a Europa suspendam os contratos de venda de armas à Arábia Saudita. A pressão para acabar com estes acordos intensificou-se, recentemente, com o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, no qual foi noticiado o envolvimento do príncipe Mohammed bin Salman, o chefe maior da intervenção militar no Iémen.



O jornal britânico Independent noticiou, esta quinta-feira, que os caças da aliança utilizam sistemas logísticos norte-americanos e armas produzidas, principalmente, nos Estados Unidos e Reino Unido. A venda de armas à Arábia Saudita garantiu, em 2017, mais de mil milhões de euros ao Reino Unido, de acordo com o Departamento de Comércio Internacional, citado pelo jornal.



Paralelamente, durante estes três anos e meio de conflito, mais de seis mil civis foram vítimas do conflito entre a aliança e os rebeldes. De acordo com dados da ONU, ambos os lados têm atingido, repetidamente, locais onde não se encontram militares.



A aliança admitiu ser responsável por várias mortes de civis no passado, mas atribui as mortes a “erros não intencionais” e diz estar a respeitar a lei internacional para conflitos armados. Ao mesmo tempo, os EUA e o Reino Unido já condenaram o incidente, mas mostraram-se relutantes em suspender os contratos de venda de armas com a Arábia Saudita.



Perante a insistência do governo britânico em manter estes acordos, o Independent refere, no mesmo artigo, que a Amnistia Internacional do Reino Unido está a preparar contra ele uma acusação formal. “Acreditamos veementemente que a venda de armas do Reino Unido à Arábia Saudita constitui uma clara violação, tanto da lei nacional como internacional”, disse Rachel Logan, diretora do programa legal da Amnistia Internacional britânica.