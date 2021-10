Iémen. Coordenador da ONU alerta que população do país está à beira da fome

Em declarações em Genebra (Suíça), David Gressly, que assumiu o cargo há cerca de meio ano, advertiu ainda que perto de 400 mil crianças iemenitas estão "em perigo de morrer de desnutrição".

O coordenador humanitário da ONU avançou com estes números após ter visitado nos últimos meses várias zonas do Iémen, o mais pobre e fechado dos países árabes, localizado na ponta sul da Península Arábica.

O Iémen tornou-se palco de uma guerra em finais de 2014 entre os rebeldes Huthis, apoiados pelo Irão, e as forças do Presidente Abd Rabbo Mansur Hadi, que em março de 2015 seria apoiado por uma coligação militar internacional árabe, liderada pela Arábia Saudita.

A ONU considera que esta guerra, que causou mais de 100 mil mortos, sobretudo civis, provocou a pior crise humanitária do mundo.

Em outubro de 2020, a edição anual do Índice Global da Fome (IGF) já colocava o Iémen entre os países no mundo que mostravam níveis alarmantes de fome.

Após as visitas ao território iemenita, o coordenador humanitário da ONU constatou no terreno, segundo frisou, que a economia do país "está colapsada, com uma redução de receitas na ordem dos 50%, o que contribui para a catástrofe humanitária".

"Aquilo que funcionava há sete anos no Iémen deixou de existir", assinalou o representante, relatando a destruição de hospitais, de escolas e de outras infraestruturas.

David Gressly referiu também que as restrições criadas pelo conflito, num país que tem de importar praticamente todos os bens alimentares, tornaram a comida ainda mais cara.

Dada a fragilidade da situação, o representante da ONU sublinhou que a assistência humanitária deve ser mantida, lembrando que, neste momento, a comunidade internacional fornece ajuda a cerca de 13 milhões de iemenitas, mais três milhões de pessoas em comparação com o ano passado.

David Gressly traçou este cenário de contornos dramáticos poucos dias depois de o Conselho de Direitos Humanos da ONU ter rejeitado, na passada sexta-feira, a renovação do mandato do Grupo de Peritos para o Iémen, grupo composto por peritos internacionais independentes que estava encarregue de investigar possíveis crimes de guerra e outras violações dos direitos humanos cometidos durante o conflito iemenita.

Em reação, o grupo de peritos classificou a decisão como "um enorme passo atrás para todas as vítimas do conflito", afirmando ainda que com esta medida o Conselho da ONU "abandona o povo iemenita".