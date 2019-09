Iémen. Houthi libertam centenas de prisioneiros

Graça Andrade Ramos - RTP30 Set, 2019, 17:22 / atualizado em 30 Set, 2019, 17:33 | Mundo

O emissário das Nações Unidas para o Iémen, Martin Griffiths, saudou a iniciativa dos rebeldes e apelou "todas as partes a garantir o regresso em toda a segurança, dos detidos libertados`aos seus lares".







No seu comunicado, o CICV saudou ainda "uma etapa positiva" que poderá relançar a aplicação do acordo da Suécia, tendo convidado as partes em conflito a regressar na primeira oportunidade à mesa das negociações, "no quadro do acordo".

Entre os libertados desta segunda-feiram, incluem-se 42 sobreviventes de um ataque aéreo saudita a uma prisão houthi, que fez mais de 100 mortos. Entre os 290 prisioneiros estão apenas três cidadãos sauditas.





"A nossa iniciativa atesta a nossa credibilidade na implementação do acordo da Suécia, e apelamos a outra parte a dar um passo semelhante", comentou o responsável pelo comité para os prisioneiros de guerra das forças Houthi, Abdul Qader al-Murtada.



Al-Murtada tinha anunciado a libertação de 350 detidos esta segunda-feira, mas o CICV mencionou apenas 290.



Os rebeldes Houthi, que dominam grande parte do norte do Iémen e Sanaa, anunciaram este domingo a captura, em agosto passado, entre mil e dois mil combatentes das forças pró-governamentais.





A captura resultou de uma operação de grande envergadura no bastião Houthi a norte de Sadaa (no norte), junto à fronteira com a província saudita de Najran. Na operação terão morrido 200 combatentes pró-governamentais.



Este acordo prevê, além de uma troca de prisioneiros, tréguas em Hodeida, cidade portuária estratégica no ocidente do Iémen, e medidas de diminuição da tensão em torno da cidade de Taez, no sudoeste do país.Apesar de várias reuniões entre o Governo oficial do Iémen - sunita e apoiado oficialmente pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos - e os rebeldes xiitas - apoiados oficiosamente pelo Irão - a alínea sobre a troca de prisioneiros não se tinha concretizado até agora.Em abril e agosto de 2019, o CICV intermediou o regresso a casa de 31 menores iemenitas detidos na Arábia Saudita, transferidos para Sanaa, capital do Iémen, onde se reuniram com as suas famílias.Nenhum daqueles prisioneiros está incluído no lote libertado esta segunda-feira.