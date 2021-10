Iémen. ONU acusada de fechar os olhos a violações dos Direitos Humanos

, acusou o ativista Nasr Obaid, membro de uma ONG que representa os iemenitas do sul do país.Segundo Obaid, que falava à margem do Conselho dos Direitos Humanos que decorreu recentemente na Suíça,. Esta unidade militar, apoiada pelos Emirados Árabes Unidos, opera contra a al-Qaeda juntamente com as tribos do sul do Iémen.A organização não-governamental Frontline diz terem sido registados, no sul do Iémen, desde que o Presidente internacionalmente reconhecido, Abed Rabu Mansur Hadi, tomou o controlo dessa região.No entanto, os relatórios da ONU têm falhado em reconhecer este aumento de violações dos Direitos Humanos no sul, lamentou o ativista Nasr Obaid, segundo o qual, por agentes da Al Islah (Irmandade Muçulmana no Iémen) e por grupos extremistas.“Estes extremistas vêm do norte do país e da cidade de Marib”, denunciou Obaid, citado pela. “As tribos do sul têm lutado contra eles todo este tempo, mas eles cometem crimes hediondos para castigar aqueles que se recusam a colaborar”.Obaid e outros ativistas alertam que o Governo central está a usar grupos armados contra líderes tribais, ativistas dos Direitos Humanos e rivais políticos em Shabwa e noutras províncias do sul com o objetivo de combater a dissidência.Shabwa é uma das províncias do Iémen mais ricas em petróleo. Quando eclodiu a guerra civil, em 2015, a região tornou-se palco de conflitos entre o Governo internacionalmente reconhecido do Presidente Hadi, de um lado, e os rebeldes hutis e apoiantes do ex-Presidente Ali Abdullah Saleh, do outro.

ONU com abordagem “fragmentada”

Advogados da área dos Direitos Humanos também criticaram a ONU e o seu ex-enviado especial ao Iémen, Martin Griffiths, pela. Segundo os especialistas, esta estratégia de negociação das Nações Unidas levou ao fracasso no processo de paz.





“O antigo enviado especial da ONU permitiu que os dois lados (Governo e hutis) manobrassem e dominassem a agenda como queriam, especialmente os hutis”, acusou o advogado Saleh Alnoud em declarações à comunicação social.



“O Governo do Presidente Hadi não tem qualquer legitimidade no sul do Iémen. O novo enviado da ONU (Hans Grundberg) deverá reconhecer as realidades no terreno antecipadamente. Tem de haver uma abordagem diferente”, recomendou.



A atual abordagem da ONU ao conflito no Iémen reconhece apenas duas partes beligerantes: os hutis, que ocupam a capital Sana e o norte do país, e o Governo internacionalmente reconhecido.



Alguns especialistas consideram que esta visão ignora a realidade do que se passa no terreno, incluindo a complexidade da sua configuração tribal e a longa luta do sul pela independência.

A pior crise humanitária do mundo



A guerra no Iémen teve início em 2014, quando os rebeldes hutis tomaram a capital Sana, no norte do país. Desde então, segundo a ONU,, com milhões de deslocados, centenas de mortes e uma população à beira da fome.Os hutis, apoiados pelo Irão, já controlam a maior parte do Iémen e desde fevereiro que tentam ganhar a cidade de Marib, estrategicamente posicionada entre o norte e o sul do país. Ainda na semana passada, confrontos em Marib resultaram em pelo menos 100 mortes em apenas 48 horas.O Presidente Abed Rabu Mansur Hadi lidera uma coligação de países árabes contra os hutis. Entre esses países está a Arábia Saudita, que intervém militarmente no conflito desde 2015 e que, como consequência do apoio ao Presidente iemenita, tem sido alvo de ataques de drones e mísseis lançados pelos rebeldes hutis.