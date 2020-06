Iémen. Relatório denuncia tortura e mortes em prisões não oficiais

Entre maio de 2016 e abril de 2020, a organização de direitos humanos iemenita Mwatana documentouOs membros do movimento Houthi do Iémen foram responsáveis pela maioria dos casos, tendo praticado 904 das detenções arbitrárias ou abusivas, 353 dos casos de desaparecimento, 138 de tortura e 27 mortes durante as detenções.pelo grupo de direitos humanos.Visitantes desses centros, testemunhas, familiares, advogados e os próprios detidos sugeriram à Mwatana que as Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos e grupos armados afiliados foram responsáveis por alguns dos mais impressionantes maus tratos contra os prisioneiros, relatando casos em que os mesmos eram pendurados de pernas para baixo durante horas e casos de tortura sexual, como a mutilação de órgãos genitais., 327 desaparecimentos, 141 casos de tortura e 25 mortes de prisioneiros.

Já o Governo iemenita, apoiado pela Arábia Saudita, causou 282 detenções, 90 desaparecimentos, 65 casos de tortura e 14 mortes, de acordo com a Mwatana.

"Desrespeito contra os Direitos Humanos"



Apesar de as prisões oficiais também não terem boas condições, o grupo de Direitos Humanos está especialmente preocupado com os centros de detenção não oficiais., explicou o diretor da Mwatana, Osamah Alfakih, citado pelo“O número de mortes durante o período de detenção é enorme e reflete claramente” na guerra civil, defendeu.O maior número de detenções foi registado na Agência de Segurança e Inteligência em Sana, capital do Iémen, que é gerida pelo movimento Houthi. Antigos prisioneiros nessa agência contaram à Mwatana que várias pessoas foram submetidas a tortura, relatando episódios como o arrancar de unhas, espancamentos e choques elétricos.Na prisão 7 de Outubro, na província de Abyan, controlada pela Brigada al-Hizam, os detidos disseram ter falta de água e de comida, tendo sido forçados a beber urina e sujeitos a vários tipos de tortura.O relatório menciona apenas um caso de uma mulher prisioneira, que sofreu um aborto como resultado da forma como foi tratada pelos membros do movimento Houthi. Outras investigações, como uma levada a cabo pela Associated Press, têm relevado vários casos de desaparecimento e de violência contra mulheres ativistas no Iémen.Perante estes dados e tendo em conta a crise pandémica de Covid-19 que também afeta o Iémen,“O novo coronavírus tornou esta situação num pesadelo ainda maior para as famílias e os detidos”, argumentou o diretor da entidade. “A impunidade com que as partes em guerra atuam é um problema enorme”, acrescentou.