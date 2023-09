Iémen. Sauditas e Huthis debatem "opções e alternativas" para pôr fim a guerra

O ministro da Defesa da Arábia Saudita, Khaled bin Salman, indicou hoje na rede social X (antigo Twitter) que se reuniu com a delegação de Sanaa em Riade, naquela que foi a primeira vez desde o início da guerra no Iémen, no final de 2014, que uma delegação rebelde visitou a capital saudita para "prosseguir esforços de apoio ao processo de paz" no país.

"Sublinhei o apoio do reino ao Iémen e reafirmei o nosso compromisso de promover o diálogo entre todas as partes para obter uma solução política global sob a supervisão da ONU", declarou Bin Salman, acrescentando esperar que as partes iemenitas "se unam para alcançar um desenvolvimento sustentável, estabilidade política e segurança duradoura".

O porta-voz do movimento rebelde Huthi, Mohamed Abdelsalam, indicou, também na rede social X, que a sua delegação discutiu nas conversações mediadas por Omã "opções e alternativas para ultrapassar as questões abordadas na ronda anterior em que há desacordo".

Tanto o Ministério dos Negócios Estrangeiros saudita como o Departamento de Estado norte-americano saudaram os "resultados positivos" que visam definir "um roteiro" para pôr fim ao conflito no Iémen sob o patrocínio da ONU.

Também o enviado especial da ONU para o Iémen, Hans Grundberg, agradeceu num comunicado a mediação da Arábia Saudita e de Omã para "facilitar a retomada de um processo político intra-iemenita sob os auspícios das Nações Unidas", afirmando desejar que seja alcançado um acordo entre as partes beligerantes do Iémen, para melhorar as condições de vida da população, obter um cessar-fogo permanente e iniciar um processo político.

Os Huthis controlam Sanaa desde que se iniciou a guerra, em 2014, o que obrigou o Governo iemenita internacionalmente reconhecido a deslocar-se para Áden, no sul do país.

Em 2015, como líder de uma coligação militar para apoiar o Governo iemenita, a Arábia Saudita interveio na guerra, que causou a pior catástrofe humanitária no planeta, segundo a ONU, que estima existirem no país mais de 23 milhões de pessoas que precisam de ajuda humanitária.

Os Huthis têm sido muito críticos em relação à mediação de Riade, argumentando que não pode desempenhar esse papel porque é uma parte ativa no conflito.