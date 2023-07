Iémen. Situação continua "frágil e desafiante" apesar dos recentes avanços, diz ONU

De acordo com Hans Grundberg, embora os combates tenham diminuído acentuadamente no período de tréguas, as frentes de batalha continuam tensas, tendo sido registados confrontos armados em Dhale, Taiz, Hudaydah, Marib e Shabwa, além de movimentos de tropas perto de Marib.

"Essas centelhas contínuas de violência, juntamente com as ameaças públicas de retornar aos combates em larga escala, aumentam os medos e as tensões. Apelo às partes para que parem com a retórica e ações militares provocativas que elevam o espetro de uma nova escalada", disse o enviado especial da ONU numa reunião do Conselho de Segurança dedicada à situação no Iémen.

Segundo Grundberg, apesar do período de tréguas no país já ter expirado, o Iémen e o seu povo continuam a sentir os benefícios "do mais longo período de relativa calma desde o início do conflito".

De acordo com o último relatório da ONU sobre crianças e conflitos armados, a trégua contribuiu para uma redução de 40% nas violações graves contra crianças, como homicídios, mutilações e recrutamento para formações armadas.

O enviado da ONU, que tem mantido contacto com as autoridades iemenitas e com os rebeldes Huthis, disse ainda que "continuam os voos comerciais entre Sanaa e Amã", que este mês realizaram-se "os primeiros voos comerciais em sete anos entre Sanaa e a Arábia Saudita, transportando peregrinos iemenitas do Hajj" e que o combustível "continua a fluir constantemente pelos portos de Hudaydah".

"Mais importante ainda, este período de relativa acalmia abriu as portas a discussões sérias com atores iemenitas sobre o caminho a seguir para encerrar o conflito. As discussões estão em andamento, mas se quisermos acabar com a guerra de forma sustentável essas conversas precisam chegar a um avanço sério", sublinhou Grundberg.

O Iémen, o país mais pobre da Península Arábica e devastado por anos de guerra, tem desfrutado de um período de acalmia desde uma trégua negociada pela ONU em abril de 2022 - agora expirada.

Centenas de milhares de pessoas morreram como causa direta deste conflito ou por causas indiretas, como falta de comida ou água, naquela que as Nações Unidas classificam como uma das mais graves crises humanitárias no mundo.

Na reunião de hoje, o Conselho de Segurança renovou ainda o mandato da Missão das Nações Unidas de Apoio ao Acordo de Hodeidah (UNMHA) por mais um ano, até 14 de julho de 2024.

A resolução foi adotada de forma unânime, com 15 votos favoráveis de todos os Estados-membros do Conselho de Segurança.