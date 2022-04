Iémen. Trégua é "oportunidade genuína" para relançar processo político, diz Guterres

De acordo com Guterres, esta trégua, que "tem possibilidade de renovação", coincide com o início do mês sagrado muçulmano do Ramadão e abre as portas para atender às necessidades humanitárias e económicas urgentes do Iémen.

"Esta trégua deve ser o primeiro passo para acabar com a guerra devastadora do Iémen. A paralisação dos combates, aliada à entrada de navios de combustível, e a flexibilização das restrições à circulação de pessoas e mercadorias, fora e dentro do país, contribuirão para a construção da confiança e de um ambiente propício à retoma das negociações para uma paz e resolução do conflito", afirmou o secretário-geral.

Na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, António Guterres aproveitou para destacar os "esforços incansáveis" do seu enviado especial, Hans Grundberg, e da sua equipa para chegar a este acordo e felicitou o Governo do Iémen, a coligação liderada pela Arábia Saudita e os rebeldes Huthis por concordarem com esta trégua de dois meses no Iémen, que incluiu ataques transfronteiriços.

"Exorto todas as partes a tomarem as providências necessárias para apoiar a implementação bem-sucedida da trégua e operacionalizar os mecanismos de cooperação sem demora", apelou o ex-primeiro-ministro português.

Guterres anunciou que as partes aceitaram suspender todas as operações militares ofensivas aéreas, terrestres e marítimas dentro do Iémen e além das suas fronteiras.

Também concordaram que navios de combustível poderão entrar nos portos de Hudaydah e voos comerciais poderão operar dentro e fora do aeroporto de Sanaa para destinos predeterminados na região.

Chegaram ainda a um consenso em se reunirem, juntamente com o enviado especial da ONU para o Iémen Hans Grundberg, para abrir estradas em Taiz e outras províncias do país.

"A trégua pode ser renovada além do período de dois meses com o consentimento das partes", frisou Guterres.

A guerra do Iémen começou em 2014, quando os rebeldes Huthis, apoiados pelo Irão, tomaram a capital, Sanaa, e grande parte do norte do país.

A guerra, que matou mais de 150.000 pessoas, incluindo mais de 14.500 civis, também criou aquela que é considerada a pior crise humanitária do mundo, deixando milhões de pessoas em situação de fome e sem acesso a assistência médica.