Igreja acusa Governo espanhol de não respeitar direitos dos migrantes

Capelão do centro de internamento de estrangeiros de Las Palmas acusa o Governo espanhol de manter os migrantes em locais piores que prisões, antes de serem deportados. Nas Canárias há quem admita que a rota portuguesa possa ser uma opção para as máfias que vivem do tráfico de pessoas, como constatou a enviada especial da RTP, Daniela Santiago.