Igreja Católica mexicana apela ao fim da violência no país

"Chega de tanta violência que continua a manchar a história do nosso amado país com sangue", salientou a Arquidiocese mexicana no seu editorial dominical.

A estrutura de cúpula da Igreja no México enumerou os acontecimentos "de enorme violência" que marcaram o início de 2023, como o motim numa prisão que resultou em 20 mortos e 30 reclusos em fuga e a detenção na quinta-feira de Ovídio Guzmán, filho do traficante "El Chapo" (Joaquín Guzmán).

"Os dois acontecimentos mostraram-nos um evidente controlo exercido pelo crime nas prisões, como ficou evidente em Ciudad Juárez, e o domínio de territórios inteiros nas mãos do crime organizado, como vimos em Sinaloa", sublinhou.

Pelo menos 29 pessoas foram mortas na vaga de violência iniciada no estado Sinaloa (norte) após a detenção de Ovídio Guzmán, que era procurado pelos Estados Unidos.

O ministro da Defesa, Luis Cresencio Sandoval, disse recentemente que, entre os 29 mortos, 10 eram membros das Forças Armadas mexicanas e 19 pertenciam a grupos criminosos na origem dos violentos distúrbios.

A Arquidiocese salientou ainda que o Estado mexicano tem capacidade para controlar a criminalidade e que, quando a "lei é aplicada para que não haja impunidade, a insegurança, a violência e a decomposição social podem ser impedidas de crescer".

Por último, pediu também aos grupos criminosos que reconsiderassem a dor e o sofrimento que causam à sociedade.