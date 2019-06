Igualdade de género. Nenhum país deve atingir metas até 2030

Joana Raposo Santos - RTP03 Jun, 2019, 11:55 / atualizado em 03 Jun, 2019, 12:06 | Mundo

O índice, desenvolvido e divulgado esta segunda-feira pela entidade Equal Mesures 2030, concluiu que 2,8 mil milhões de raparigas e mulheres vivem atualmente em países que não se encontram a fazer o melhor que podem para melhorar as suas vidas.



Medindo o progresso alcançado por 129 países, o índice pontuou-os de zero a 100 – correspondendo o 100 à total igualdade de género – com base nos compromissos que, há quatro anos, 193 países acordaram atingir até 2030.



“Terminar com todas as formas de descriminação contra mulheres e raparigas”, “eliminar todas as formas de violência, incluindo tráfico e exploração sexual”, “acabar com práticas prejudiciais, tais como o casamento infantil ou a mutilação genital” e “assegurar a participação e a igualdade de oportunidades de mulheres na vida política, económica e pública” são algumas das medidas que os países se comprometeram a alcançar em década e meia.



Os 129 países analisados, sendo que para os restantes não foram disponibilizados dados, representam a casa de 95 por cento de todas as raparigas e mulheres do mundo e obtiveram uma pontuação média de 65.7, o que foi considerado um resultado fraco.



De acordo com o índice, apenas os países que atingissem uma pontuação de 90 ou mais alcançariam um progresso excelente. Algo que nenhum país conseguiu.

Portugal num bom caminho

Aquele que mais se aproximou de um resultado ideal foi a Dinamarca, com 89.3, seguindo-se a Finlândia, Suécia, Noruega, Holanda, Eslovénia, Alemanha, Canadá, Irlanda e Austrália.



Portugal encontra-se em 16.º na lista, com uma pontuação de 83.1, o que é considerado um resultado bastante positivo tendo em conta o quadro geral, apesar de não ser ainda o resultado ideal para que, até 2030, a desigualdade de género deixe de existir.



Já o fim da lista foi dominado por países africanos, contando o Chade com a pior pontuação, com 33.4, precedido pela República Democrática do Congo, Congo, Iémen, República do Níger, Mauritânia, Mali, Nigéria, Libéria e Serra Leoa.Melinda Gates, copresidente da Fundação Bill e Melinda Gates, parceira da entidade que construiu o índice, considera que este “deve servir de alerta para o mundo”.



Os resultados gerais significam que praticamente 40 por cento das raparigas e mulheres do mundo vivem em países que falham quanto à igualdade de género, enquanto outras 40 por cento habitam em locais que cumprem “de forma fraca” os objetivos.



Apenas cerca de 20 por cento das mulheres moram em países que se têm realmente esforçado pela igualdade, apesar de ainda terem um longo caminho a percorrer.



Até os países nórdicos, que obtiveram os melhores resultados, precisariam de andar a passos largos para cumprir com os compromissos de igualdade de género acordados em 2015.



Os países que melhoram pontuaram têm em comum o facto de possuírem serviços públicos bem estruturados e um sistema de segurança social robusto. Já os piores resultados vêm de países que enfrentam pobreza e fragilidades.

Proibição do aborto nos EUA

Alison Holder, diretora da Equal Measures 2030, considera que “nenhum país está a tomar as ações ambiciosas necessárias para resolver os graves problemas” associados à desigualdade de género.



“Mesmo entre os países que melhor pontuaram existem problemas gritantes”, considerou. “Não sei como é que, de forma natural, estes problemas poderão desaparecer”, pelo que é necessário reforçar as medidas que o tornem possível.



Holder teme também que medidas como a proibição quase total do aborto em estados norte-americanos possam comprometer o que foi até agora alcançado. Os Estados Unidos contam com uma pontuação de 77.6 no índice, ficando em 28.º lugar.



O índice será atualizado em 2021 e de forma cada vez mais regular até 2030, o prazo estabelecido para atingir a igualdade de género a nível mundial. Os dados recolhidos para a sua elaboração foram recolhidos de agências da ONU, do Banco Mundial, organizações não-governamentais e empresas de consultoria.