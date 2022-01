II Guerra Mundial. Encontrada carta de soldado para a mãe 76 anos depois

Gonsalves, com apenas 22 anos, estava destacado na Alemanha, em dezembro de 1945, já depois do fim da II Grande Guerra, quando escreveu e enviou uma carta à mãe, que na altura vivia no Estado do Massachussets.



“Querida mãe, recebi outra carta tua hoje e fiquei feliz por saber que está tudo bem. No que me diz respeito, estou a lidar bem com a situação. No entanto, até agora a comida é má na maior parte das vezes”.



John Gonsalves terminou a carta escrevendo: “Amor e beijos. O teu filho, Johnny. Irei ver-te em breve, assim espero”.



Só agora é que a carta foi entregue. A mesma foi descoberta no posto de correios de Pittsburgh tendo estado mais de 70 anos naquele sítio para chegar à mãe do soldado americano.



Gonsalves morreu em 2015 e a mãe também já morreu. Foi a viúva, Angelina Gonsalves, agora com 89 anos, e que John conheceu cinco anos depois do envio da carta, a receber a carta.



Para além de entregar a carta à viúva, os correios norte-americanos enviaram também uma carta própria a explicar que depois de descoberta, “era muito importante entregar esta carta”.



A família agradeceu o gesto e a viúva emocionou-se.



“Imaginem! Setenta e seis anos! Eu, simplesmente, não conseguia acreditar. E ver a sua escrita e o resto. Foi incrível”.



Aos 89 anos, Angelina Gonsalves voltou a passar as festividades sem o marido mas comentou que, este ano (2021), John Gonsalves “regressou”.