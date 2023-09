II Guerra Mundial. Morreu uma das principais decifradoras das comunicações nazis

Aos 19 anos,durante a II Guerra Mundial.De acordo com o The Guardian , o filho de Betts explicou que o irmão da mãe havia morrido havia pouco tempo e que a família ficou em choque, esperando uma oportunidade de ter um papel na guerra. Margaret Betts foi então recrutada e aceitou de imediato o repto do governo britânico., explicou o filho, precisando que a mãe foi recrutada em 1942.

Após um processo de seleção, Betts começou a trabalhar em 1943 e terminou a sua missão no dia da vitória sobre o Japão, em 1945. “Como quase todos eles, ela sempre desvalorizou o seu papel”, continuou o filho. “Ela disse sim, eu sei que a nossa parte no processo foi incrivelmente importante e sei que foi altamente secreto, mas não tenham a ideia de que somos todos Alan Turings, porque não somos”.





“Nós éramos máquinas em operação, estávamos a obedecer a ordens, estávamos a aplicar a lógica ao que nos era pedido, e estávamos a fazê-lo de forma tão eficiente e inteligente quanto possível, mas não criámos as máquinas para decifrar os códigos”.As máquinas tinham sido preparadas para identificar códigos encriptados e quando as mesmas paravam sabia-se que tinham feito alguma descoberta. “Podia não ser nada mas o que faziam a seguir era imprimir o que a máquina tinha descoberto e levavam para outra máquina para decifrar do enigma”., mas passados vários anos documentários na televisão levaram-na a revelar que fez parte do grupo que decifrou comunicações encriptadas durante a II Grande Guerra.Questionada pela família sobre a razão pela qual nunca contou o que havia feito,“Ela estava muito orgulhosa com isso, mas sempre desvalorizou. Quando soubemos ficámos incrivelmente orgulhosos do papel que ela desempenhou”, concluiu o filho de Betts.