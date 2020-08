Ilha italiana de Lampedusa ameaça fazer greve-geral

A situação "não tem precedentes", afirma o presidente da Câmara, apelando os habitantes a "greve geral" para tentar que Roma reaja.



"Fechemos as janelas, o Governo nacional continua a manter um silêncio assustador", afirmou Toto Martello, em comunicado.



Durante a madrugada de domingo, um velho barco de pesca que transportava 367 pessoas, incluindo 13 mulheres e 33 menores, aproximou-se da costa em risco de ir ao fundo, devido ao vento forte. Foi escoltado pela guarda-costeira italiana e pela polícia até ao porto, referiu a agência italiana de notícias, Ansa.



Os migrantes, cuja nacionalidade não foi revelada, desembarcaram em pequenos grupos de manhãzinha, e foram submetidos a controlos de temperatura, antes de serem encaminhados para um centro paroquial.



O desembarque foi seguido por uma manifestação organizada pela Liga, partido que contesta o acolhimento massivo aos migrantes em Itália e a falta de apoio de outros estados europeus e de Bruxelas.

Desde sexta-feira, de acordo com a imprensa italiana, três dezenas de pequenos barcos, vindo maioritariamente das costas tunisinas, desembarcaram na ilha outros 500 migrantes.



O presidente da câmara de Lampedusa, pequena ilha italiana em pleno Mediterrâneo, convocou para segunda-feira os representantes das associações profissionais locais, para declarar uma "greve geral".



"Se um barco de pesca desta envergadura com centenas de pessoas chega aqui e ninguém o nota, isso significa que não há controlos no Mediterrâneo. Mas que fazem os navios militares? Não estamos em guerra, porque não são eles utilizados para intervenções de socorro no mar e para transferir os migrantes?" questionou Martello na convocatória.

O centro de acolhimento de Lampedura acolhe já 1.160 migrantes, dez vezes mais do que a capacidade máxima. Está "sobrelotado para além do que é humanamente possível de suportar", indignou-se o edil.



Toto Martello denunciou ainda a aparente incapacidade do exército para impedir os migrantes de fugir dali, apesar dos protocolos severos impostos devido à pandemia de Covid-19. O presidente da Câmara diz que, por isso, "estamos em perigo".



"As pessoas em risco devem ser ajudadas, mas o acolhimento humanitário necessita de regras porque aqui, agora, estamos em perigo", referiu.



A Sicília, região do sul de Itália a que pertence a ilha, registou domingo 34 novos casos de Covid-19, incluindo quatro migrantes, para um novo total de 1.114 pessoas infetadas desde o início da pandemia. O governador da região, Nello Musumeci, na sua conta do Facebook, exigiu ao Governo italiano uma renião de "crise humanitária e sanitária".



"Lampedusa não aguenta mais. A Sicília não pode continuar a pagar a indiferença de Bruxelas e o silêncio de Roma", escreveu Musumeci, eleito graças a aliança da direita e da extrema direita.



Há uma semana, o presidente da Sicília, cansado de pedir ajuda e de denunciar uma situação insustentável, emitiu um decreto de encerramento de todos os centros de acolhimento de imigrantes da Sicília, enquanto denunciava condições de higiene em violação com as exigências da pandemia de Covid-19, decisão rejeitada pela Justiça italiana.