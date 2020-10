Ilha Terceira conta já com o primeiro telescópio português dedicado a operações de vigilância espacial

Na sequência da criação do Programa Europeu de Space Surveillance and Tracking (SST), Portugal faz hoje parte de um conjunto restrito de países com capacidade real de monitorização, caracterização e seguimento de objetos que, deslocando-se em órbitas próximas à Terra, podem constituir um perigo real para as infraestruturas espaciais e para os cidadãos na superfície da Terra (reentrada e queda na superfície de objetos vindos do espaço).