Ilhas Baleares. Turistas estrangeiros não respeitam regras

Nas ilhas baleares espanholas os turistas estrangeiros não respeitam as regras para evitar mais contágios de Covid-119 e provocaram desacatos e a indignação de muitos espanhóis. As autoridades estão com problemas em controlar as festas e o excesso de álcool. Para desencorajar os que não respeitam as regras de contenção foram criadas multas mais altas que podem ir até aos 600 mil euros.