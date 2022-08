Ilhas Salomão suspendem temporariamente visitas navais dos Estados Unidos

"Na segunda-feira, os Estados Unidos receberam uma notificação oficial do Governo das Ilhas Salomão sobre uma moratória para todas as visitas navais, aguardando a atualização dos procedimentos protocolares", disse a Embaixada norte-americana nas Ilhas Salomão, em comunicado.

Esta medida ocorre depois de o Governo do primeiro-ministro das Ilhas Salomão, Manasseh Sovagare, ter negado permissão diplomática ao navio da Guarda Costeira dos Estados Unidos Oliver Henry, em 23 de agosto, para reabastecer e atracar em Honiara.

O navio Oliver Henry, que, após a recusa das autoridades de Honiara, se dirigiu nesse mesmo dia para a Papua Nova Guiné, está na região para apoiar autoridades das Ilhas do Pacífico na luta contra a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada nos seus mares remotos.

Poucas horas antes de as Ilhas Salomão terem imposto a moratória, o navio-hospital da Marinha dos EUA Mercy chegou a Honiara, na segunda-feira, como parte de uma missão humanitária no Pacífico, juntamente com forças australianas e norte-americanas.

No comunicado hoje divulgado, Washington assegurou que vai continuar a "acompanhar de perto a situação", relativamente à moratória, que ainda não foi anunciada nos portais governamentais de Sogavare.

"Não há explicação racional, ou interesse nacional, que justifique esse tratamento relativamente aos EUA e aos seus aliados. Sabemos que o primeiro-ministro (Sogavare) é a favor da China. Mas não tem necessidade de ser hostil ou adversarial com as outras democracias", disse o líder da oposição nas Ilhas Salomão, Mathew Wale, em comentários publicados pelo jornal Solomon Star.

Sogavare, que em 2019 alinhou a posição do seu Governo com os interesses da China, tem levantado preocupações sobre a estabilidade da região estratégica do Pacífico, assinando mesmo um pacto de segurança com Pequim, em abril passado.

Tanto os Estados Unidos como a Austrália e a Nova Zelândia têm deixado claro que o Pacífico é uma prioridade das suas políticas externas, prometendo cooperar nos esforços para mitigar os efeitos da crise climática que afeta muitas das ilhas na região.

RJP // PDF