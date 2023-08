Imagens de satélite mostram China a construir pista em ilha no Mar do Sul da China

Os trabalhos na ilha Triton, no arquipélago das Paracel, replicam as obras em sete ilhas artificiais, mais a leste no arquipélago das Spratly, que foram equipadas com pistas de aterragem, docas e sistemas militares.

A China reclama praticamente todo o Mar do Sul da China, negando as pretensões de outras partes e desafiando as decisões judiciais internacionais que invalidam a sua pretensão.

A China assumiu o controlo total das Paracels em 1974, depois de um conflito naval com o Vietname.

A China mantém conflitos com vários países vizinhos pela soberania de ilhas e atóis no Mar do Sul da China, que Pequim reivindica quase na totalidade por "razões históricas", apesar dos protestos dos países vizinhos.

Estas águas constituem uma zona estratégica por onde circula um terço do comércio mundial e onde se encontram importantes recursos pesqueiros e energéticos.