Imagens de satélite mostram impacto da artilharia russa em Kharkiv

As imagens mostram o impacto da artilharia russa nos prédios de apartamentos e lojas destruídos e em chamas, na cidade de Chernihiv, no Norte da Ucrânia.



Uma enorme fila de carros, que tentam sair da cidade de Mariupol, no sul, onde centenas de pessoas ainda estão desaparecidas, depois do ataque aéreo russo a um teatro.



As Nações Unidas estimam que a guerra na Ucrânia já levou mais de três milhões de pessoas a abandonar o país, enquanto outras seis milhões e meio estão deslocadas dentro da própria Ucrânia, tendo deixado as suas casas para se dirigirem para outras zonas do país.



As projeções da ONU indicam, ainda, que cerca de doze milhões de pessoas possam estar retidas em áreas afetadas ou incapazes de sair, por não haver condições de segurança e por as pontes e por estradas e pontes estarem destruídas.