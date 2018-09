Imagens impressionantes mostram Boeing 737 que amarou nas águas da Micronésia

As imagens dos militares que estavam no local, mostram o momento em que se aproximaram do aparelho, que estava intacto, mas a afundar. Os militares utilizaram as asas do avião para retirar as pessoas.



Pescadores que estavam no local ajudaram também na operação de socorro. De início a companhia aérea disse que todos os 47 passageiros e tripulação tinham sobrevivido mas há uma pessoa desaparecida.