Imagens mostram momento em que crianças foram salvas na Amazónia

Foram divulgadas imagens do momento em que as quatro crianças foram salvas depois de 40 dias desaparecidas na selva amazónica na Colômbia. As imagens mostram que estavam visivelmente desnutridas. Os quatro irmãos estão internados no hospital militar de Bogotá a recuperar bem mas o processo será longo.