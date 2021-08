Imagens sugerem que Bielorrússia construiu um campo de detenção para dissidentes

#Belarus @CNN: A possible prison camp for political dissidents was recently constructed not far from the Belarusian capital Minsk, near the settlement of Novokolosovo. There are 3 layers of an electrified fence, security cameras and a military guard. pic.twitter.com/rTD4QPYRoU — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) August 5, 2021

As imagens e vídeos obtidos pela CNN demonstram um campo com três camadas de cerca eletrificada, novas câmaras de segurança, janelas com grades e vidros espelhados, guardas militares e uma placa a proibir a entrada.Grupos da oposição já tinham expressado o receio de que o regime autoritário pudesse recorrer a campos de detenção para dissidentes caso as prisões ficassem sobrelotadas.O Governo bielorrusso referiu-se às gravações como “notícias falsas”.Para Franak Viacorka, assessor da líder da oposição bielorrussa Svetlana Tikhanovskaia, as imagens agora divulgadas pela CNN não são surpreendentes.

“Não é surpreendente que o presidente Alexander Lukashenko esteja a tentar construir algo como um campo de detenção comum, porque irá surgir uma nova onda de protestos de qualquer forma. Pode ser desencadeada pelas suas declarações ou pela situação económica. O presidente tem consciência disso e quer estar mais preparado do que estava no ano passado”, disse Viacorka à CNN.



Ameaça de novos protestos



A onda de protestos no ano passado seguiu-se às eleições presidenciais de 9 de agosto. Centenas de milhares de manifestantes saíram às ruas durante fins-de-semana consecutivos para contestar os resultados destas eleições, que atribuíram a Lukashenko um sexto mandato com 80 por cento dos votos.

De acordo com as Nações Unidas, mais de 35 mil pessoas foram detidas de forma arbitrária no último ano, havendo registo de centenas de presos políticos.

Com a aproximação do aniversário das eleições, aumentam os receios de uma nova onda de repressão policial e detenções em resposta às manifestações, o que leva os ativistas a acreditar que o Governo construiu, de facto, um campo de detenção para dissidentes.







A CNN não consegui aceder ao interior do recinto e até ao momento não existem sinais de prisioneiros no local. Um funcionário dos serviços de inteligência do ocidente disse à CNN que o uso do local como um campo de prisioneiros era “possível”, embora não tenha provas diretas para esse efeito.

Repressão crescente contra a sociedade

As imagens obtidas pela CNN surgem numa altura em que as atenções internacionais têm estado focadas na Bielorrússia, com os ativistas a denunciarem uma repressão crescente contra a sociedade civil O jornalista, Roman Protasevich, seguia a bordo do avião que fazia a ligação entre Atenas e Vilnius quando foi intercetado e obrigado a aterrar na capital bielorrussa devido a uma alegada ameaça de explosivos a bordo. À chegada, todos os passageiros foram forçados a abandonar o aparelho e o jornalista, um dos principais opositores do regime de Lukashenko, foi detido. Em junho, Protasevich emitiu uma nova declaração transmitida pela televisão estatal, onde deixou elogios ao presidente bielorrusso e admitiu que participou na organização de protestos contra o regime de Minsk. A família garante que o jornalista de 26 anos foi obrigado a gravar a confissão e a oposição fala em “ refém do regime ”.Na terça-feira, o temor pela crescente repressão contra dissidentes aumentou quando o líder de uma organização de apoio a refugiados bielorrussos na Ucrânia foi encontrado enforcado num jardim de Kiev . A polícia ucraniana continua a investigar a possibilidade de suicídio ou homicídio.A controvérsia chegou também aos Jogos Olímpicos. A velocista bielorrussa Krystsina Tsimanouskaya diz ter sido obrigada a abandonar a competição em Tóquio depois de ter criticado responsáveis do atletismo bielorrusso. O seu país deu-lhe ordem de regresso e a atleta pediu proteção policial e asilo político. A Polónia acabou por lhe atribuir um visto humanitário e a velocista aterrou em Varsóvia na quarta-feira.