Imigração é solução para escassez de mão-de-obra na Alemanha

Der demografische Wandel beginnt in diesem Augenblick. In diesem Jahr werden über 300.000 Personen mehr in den Ruhestand gehen als in den Arbeitsmarkt eintreten. In 2029 beträgt die Lücke 670.000, summiert bis 2030 sind es 5 Millionen. pic.twitter.com/XbwlLKJuEM — Holger Schäfer (@HSchaeferIW) January 10, 2022

Há quem denomine este problema como a “grande renúncia”, que está a afetar as maiores economias do mundo, como os Estados Unidos e a Alemanha.A conclusão é da análise do Instituto Económico Alemão e refutada pelo economista Holger Schaefer que, na segunda-feira, divulgou que. Segundo o mesmo,Perante estes dados, o ministro da Economia da Alemanha afirmou, esta terça-feira, que a economia do país, assim como a produtividade e a transição energética, podem ser prejudicadas caso não se consiga resolver o problema da escassez de trabalhadores. Segundo Robert Habeck,, declarou Habeck numa conferência de imprensa, citado pela Reuters.Melhorar a formação e a flexibilidade das famílias e dos empregos são os primeiros passos, na ótica do ministro da Economia, mas a imigração é essencial para resolver o problema a longo prazo., disse.. O número de alemães empregados, no entanto, aumentou para quase 45 milhões em 2021, apesar da pandemia da covid-19.Após décadas de baixas taxas de natalidade,Adicionalmente, o recente colapso da cadeia de abastecimento e a lenta recuperação económica, após os confinamentos, desencadearam a procura por trabalhadores. Além disso, o facto de as fronteiras terem sido fechadas devido à pandemia, só agravou a situação. Embora em alguns setores se tenha tentado resolver o problema com grandes aumentos salariais, isso revelou não ser suficiente.De facto, esta situação gerou uma competição entre os países mais desenvolvidos para atrair mais trabalhadores e com melhores qualificações. Em particular, países como a Austrália, o Canadá e a Alemanha, estão a oferecer melhores condições aos imigrantes e a aumentar rapidamente as suas autorizações de residência.