Iminente golpe de Estado na Venezuela

O autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, apareceu num vídeo divulgado através do Twitter, chamando a população para sair às ruas. A gravação terá sido feita numa base militar em Caracas, e há informação de que muitos militares estão "contra o Governo venezuelano".



Por outro lado, o ministro de Comunicação e Informação da Venezuela, Jorge Rodrigues, já anunciou que o país está a enfrentar e desativar um grupo reduzido de militares a que chamou de "traidores" que estão a promover um golpe de Estado, afirma o jornalista da Lusa, Filipe Gouveia.



Na Venezuela, os principais jornais e páginas da internet estão bloqueadas, através da rede da principal operadora do país. Há, no entanto, imagens a ser divulgadas por canais internacionais.



Segundo o jornalista, há informações que revelam apoio dos militares, na sua maioria, a Guaidó.