Impacto da pandemia. Unicef alerta governos para crianças sem família

A última declaração de Henrietta Fore, diretora executiva da Unicef, tem o focoHenrietta Fore sublinha que ainda é "cedo para estimar o número de crianças órfãs ou abandonadas como resultado da pandemia", mas o aumento nas mortes em alguns países "significa que muitas crianças, já vulneráveis ​​aos impactos da Covid-19, enfrentam mais sofrimento emocional e preocupações de proteção".Para resguardar as crianças dos danos causados pela pandemia, Fore deixa várias diretrizes dirigidas aos governos de todos os países.A primeira assenta na garantia de que os

As crianças privadas de proteção e cuidados da família ficam expostas a "danos físicos, psicológicos, emocionais e sociais", com consequências graves para a vida futura.Fore insiste que o "fortalecimento dos serviços de proteção à criança, incluindo a força de trabalho do serviço social, para crianças e famílias vulneráveis", seráPara uma intervenção mais ativa, os governos tem que "trabalhar com os empregadores para promover políticas favoráveis ​​à família que permitam aos cuidadores protegerem a criança em todas as circunstâncias"., destaca a diretora executiva.Na ausência de cuidados paternais, as crianças não devem ser entregues a "cuidados alternativos inadequados". Para Fore, o sistema de educação tem que garantir que "as escolas e outros serviços infantis" estejam "abertos e acessíveis" para receberem todos os meninos.

O comunicado da Unicef termina com a ideia de um dever contínuo de proteção dos mais vulneráveis: "Como a Covid-19 continua a devastar famílias e comunidades, devemos proteger o direito de todas as crianças de viver e crescer em um ambiente que apoie seu desenvolvimento físico, psicológico, social e emocional".