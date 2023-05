Impacto do fim do Título 42 nas fronteiras dos EUA

Eis alguns pontos essenciais sobre o impacto que o fim do Título 42 poderá ter nas fronteiras norte-americanas:

+++ O que é o Título 42? +++

O Título 42 remonta a 1944 e é uma norma de saúde pública que concede às autoridades norte-americanas poderes de emergência para prevenir a propagação de doenças.

Promulgada pelo Governo do Republicano Donald Trump em março de 2020, a ordem ganhou destaque ao ser reintroduzida no contexto da pandemia de covid-19, concedendo ao Governo a capacidade de tomar medidas de emergência para conter a propagação do vírus em ambientes de detenção lotados.

Nesse sentido, a norma passou a permitir que as autoridades recusassem automaticamente na fronteira migrantes sem documentação, mesmo aqueles que procuravam asilo.

Desde então, os Estados Unidos expulsaram mais de 2,7 milhões de migrantes das suas fronteiras, ao abrigo do Título 42.

+++ Controvérsia do Título 42 +++

Embora oficialmente seja uma medida de saúde pública, vários analistas e defensores de direitos humanos advogaram que o Título 42 foi usado por Donald Trump - que frequentemente expressava o desejo de afastar os migrantes na fronteira sul - como uma ferramenta para travar a imigração no país.

Além disso, especialistas em saúde pública apontaram que, embora o Governo Trump recusasse quase todos os migrantes na fronteira sul sob o pretexto da pandemia, por outro lado permitiu até 2021 a entrada no país de cidadãos por via aérea sem teste de covid-19.

A administração de Donald Trump deportou milhares de migrantes, incluindo crianças desacompanhadas, para os seus países de origem ou para o último país em que estiveram, que geralmente era o México.

A chegada do Democrata Joe Biden ao poder, em janeiro de 2021, não levou à revogação da norma, que acabou mesmo por ser expandida para gerir e impedir a travessia ilegal de fronteiras, especialmente no momento em que o seu Governo enfrentou uma onda migratória sem precedentes, alimentada parcialmente por êxodos em massa de países em crise como Cuba, Nicarágua e Venezuela.

+++ Suspensão do Título 42 +++

Em abril de 2022, os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA indicaram já não haver base de saúde pública para continuar expulsar migrantes e anunciaram que eliminariam gradualmente o Título 42.

Na ocasião, e tendo isso em conta, a administração de Biden tentou acabar com o recurso ao Título 42. Contudo, antes que o executivo pudesse avançar para o encerramento total do mesmo, várias disputas legais em estados governados por Republicanos travaram esses esforços.

Agora, com o fim da emergência de saúde pública causada pela pandemia e, consequentemente, com o fim dos fundamentos legais da medida, o Governo de Biden agendou a suspensão do Título 42 para quinta-feira.

+++ Impacto da suspensão do Título 42 +++

As autoridades de fronteira dos EUA antecipam um possível aumento de travessias ilegais, resultado da procura reprimida nestes últimos anos e da perceção entre os migrantes de que passarão a ser autorizados a entrar no país.

As autoridades norte-americanas esperam que as chegadas aumentem para mais de 10.000 por dia em maio, face a cerca de 5.000 em março, por exemplo.

Essa expectativa deve-se em parte a redes de contrabando de migrantes que têm difundido a informação de que o fim do Título 42 representa uma excelente oportunidade para migrar para os EUA.

Washington esclareceu que o fim da referida medida não implica o fim de todas as restrições, mas muitos dos migrantes mantêm a esperança de que as autoridades norte-americanas os deixarão passar.

Com o volume esperado de pessoas a chegar às fronteiras, o processo de imigração deverá tornar-se mais demorado, o que pode resultar numa sobrelotação perigosa das estações da Patrulha de Fronteira e até mesmo autorizações em massa em cidades fronteiriças como El Paso, no Texas -- como já aconteceu em dezembro passado.

O governador Republicano do Texas, Greg Abbott, ordenou na segunda-feira o envio de centenas de guardas nacionais para a fronteira com o México.

As cidades de El Paso, Brownsville e Laredo já declararam estado de emergência local para aumentar os seus recursos.

+++ Substituto do Título 42 +++

As autoridades norte-americanas continuarão a basear-se no Título 8 do código de leis federais, que reúne todas as leis migratórias e que convive há três anos com o Título 42.

Este fornece procedimentos de deportação acelerada para requerentes de asilo cujas informações parecem carecer de credibilidade. Os restantes migrantes, no entanto, poderão permanecer em solo norte-americano enquanto os seus dados são examinados.

Em caso de rejeição de acesso ao país com base no Título 8, a tentativa de reentrar em solo norte-americano clandestinamente é considerada uma contravenção, com proibição de solicitação de visto por cinco anos e possível processo criminal -- ao contrário do que acontecia com o título 42.

As autoridades dos EUA esperam que esse risco de sanções encoraje os migrantes a usar os canais legais de imigração, fortalecidos recentemente.

Ao mesmo tempo, foi criada uma nova aplicação móvel, o CBP One, através da qual os migrantes devem marcar uma entrevista com funcionários da imigração antes de cruzar a fronteira.

O Departamento de Estado também anunciou a criação de centros de gestão de pedidos de asilo localizados fora dos Estados Unidos, com as primeiras estruturas na Colômbia e Guatemala.