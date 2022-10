Impactos da guerra. Guterres exorta G20 a apoiar países em desenvolvimento

A somar à guerra desencadeada pela Rússia e à pandemia, os agravamentos do custo de vida e das condições financeiras e o peso das dívidas "estão a causar estragos nas economias de todo o mundo", de acordo com António Guterres.

"O impacto destes choques agravantes nos países em desenvolvimento é ainda mais exacerbado por um sistema financeiro global injusto que assenta em análises de custo-benefício a curto prazo e privilegia os ricos sobre os pobres", escreve o secretário-geral da ONU.A missiva do antigo primeiro-ministro português foi remetida já olhando à próxima reunião do G20, que acontece em novembro na ilha indonésia de Bali.



Guterres pede esforços, com caráter de urgência, tendo em vista pôr termo à "subida do custo de vida e aumentar a liquidez nos países em desenvolvimento".

O responsável exorta mesmo o G20 a pôr de parte o status quo, recordando que Nações Unidas e parceiros propuseram "um estímulo" face à deterioração das condições de mercado, para progredir em direção aos objetivos definidos pela organização para 2030: o fim da pobreza extrema, educação de qualidade para todas as crianças e a igualdade de género.

Apela-se, neste plano, a "um aumento maciço dos compromissos do setor público com o desenvolvimento, a atenuação humanitária e climática e a adaptação em apenas dois por cento do produto interno bruto global".



"Agora, mais do que nunca, a liderança do G20 é necessária para conduzir o mundo" perante a crise "mais profunda", remata António Guterres.



São cinco as recomendações da ONU: reforço imediato do alívio da dívida dos países vulneráveis; alavancagem de melhores empréstimos dos bancos de desenvolvimento; envolvimento de obrigacionistas privados e devedores soberanos nos esforços de alívio da dívida; reforço da liquidez dos países vulneráveis através de uma melhor utilização dos direitos de saque especiais; alinhamento dos fluxos financeiros com os objetivos da ONU e o acordo de Paris de 2015 sobre as alterações climáticas.



c/ Lusa