Impasse político. Bulgária regressa às urnas três meses depois

Depois de três actos eleitorais não foi ainda possível formar um Governo com apoio parlamentar e as sondagens indicam que a situação pode continuar.



A Bulgária tem estado a ser gerida por um Governo interino. O presidente búlgaro, Rumen Radev, já alertou para o perigo do país cair numa crise constitucional se o impasse se mantiver.