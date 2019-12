Impeachment. As acusações contra Trump

Abuso de poder e obstrução ao Congresso são as acusações do Comité Judiciário contra Donald Trump no processo de destituição. Os artigos vão ser votados primeiro na Câmara dos Representantes. O julgamento no Senado só deve acontecer em janeiro. Reportagem do correspondente nos Estados Unidos, João Ricardo de Vasconcelos.