"Impeachment". Diplomata dos EUA em Kiev confirma pressões da Casa Branca

Diante dos três comités responsáveis pelo inquérito tendente ao- Relações Externas, Serviços Secretos, Supervisão e Reforma -, na abertura dos trabalhos, Bill Taylor começou por reproduzir uma declaração escrita

O depoimento decorreu à porta fechada, mas multiplicaram-se entretanto as fugas para a imprensa internacional. Está a ser descrito como o mais detalhado e nefasto para a Administração Trump, até à data, no inquérito lançado pela maioria democrata na Câmara dos Representantes.



No texto, divulgado na íntegra pela publicação Lawfare O encarregado de negócios dos Estados Unidos dá conta deTaylor afirmou ter ficado preocupado com o comportamento do círculo próximo do Presidente pouco depois de ter assumido, em junho deste ano, o posto de encarregado de negócios na capital ucraniana., estimou o diplomata de carreira, para apontar o que descreveu como “retenção de assistência de segurança vital” ao Governo ucraniano e ao Presidente Volodymyr Zelensky “por razões de política doméstica”.O “canal irregular” teria como correias de transmissão, de acordo com Bill Taylor,

Hunter Biden e Burisma no ponto de mira

Talyor confirmou que o embaixador dos Estados Unidos para a União Europeia tornou claro, num telefonema, que qualquer forma de assistência militar à Ucrânia ou uma receção a Zelensky na Casa Branca dependeriam da abertura, em concreto, de duas investigações.



. A segunda incidiria sobre uma teoria de conspiração segunda a qual a ingerência na eleição presidencial de 2016 teria sido pró-democrata e teria partido de Kiev e não de Moscovo – uma linha de raciocínio rejeitada pelos próprios serviços secretos dos Estados Unidos.

Trump acionou os travões a um pacote de 400 milhões de dólares em assistência militar à Ucrânia poucos dias antes de um telefonema, a 25 de julho deste ano, para o gabinete de Zelensky. Foi então que o Presidente norte-americano pediu “o favor” ao interlocutor ucraniano, nos termos da versão libertada pela própria Casa Branca.

“Durante esse telefonema, o embaixador Sondland contou-me que o Presidente Trump lhe tinha dito que queria que o Presidente Zelensky declarasse publicamente que a Ucrânia investigaria a Burismo e a alegada interferência ucraniana na eleição de 2016”, revelou o encarregado de negócios., continuou Bill Taylor.O diplomata revelou também ter ficado a saber, através de um alto responsável da Casa Branca, de uma conversa telefónica entre Donald Trump e Gordon Sondland, datada de 7 de setembro, na qualSondland terá mesmo sublinhado a Taylor que “o Presidente Trump é um homem de negócios”. E que,Na sequência da divulgação do depoimento de Bill Taylor, a porta-voz da Casa Branca Stephanie Grisham emitiu uma nota a repudiar o processo em curso no Capitólio, considerando-o “uma campanha” destinada a manchar o 45.º Presidente e conduzida por “legisladores de extrema-esquerda e burocratas radicais não eleitos em guerra com a constituição”.