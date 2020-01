Impeachment. Republicanos recusam novas testemunhas

Como prometido, os senadores republicanos Susan Collins e Mitt Romney votaram a favor da audição de novas testemunhas.





A votação final ficou 49-51.





O líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, emitiu depois um comunicado sobre os próximos passos.







"Uma maioria dos Senadores dos EUA determinou que numerosas testemunhas e mais de 28,000 páginas de documentos já apresentados como prova, são suficientes para julgar as acusações e por fim a este julgamento de impeachment", referiu o texto. Os democratas ouviram ao todo 17 testemunhas.







"Não existe necessidade de o Senado re-abrir a investigação que a maioria democrática da Câmara escolheu concluir e que os próprios acusadores continuam a descrever como "esmagadora" e "para além de qualquer dúvida"", acrescentou.







"Nunca na história do Senado foi feita uma pausa para ouvir testemunhas adicionais com questões não resolvidas de privilégio executivo que iriam requerer litigações morosas. Não temos qualquer interesse em estabelecer um tal novo precedente, particularmente para indivíduos que a Câmara escolheu expressamente não acusar", sublinhou ainda o comunicado, sem contudo referir quaisquer nomes.







"Os senadores irão reunir-se entre eles, com a equipa de acusação e a equipa de defesa do Presidente, para determinar os próximos passos a dar enquanto nos preparamos para concluir o julgamento nos próximos dias", concluiu o texto apresentado aos jornalistas.







Os democratas pretendiam ouvir no Senado o ex-conselheiro de segurança nacional, John Bolton, e o chefe de gabinete de Donald Trump, Mick Mulvaney, que não conseguiram levar ao inquérito para destituição nos dois comités da Câmara de Representantes, devido às resistências da Casa Branca.



No processo de impeachment, Donald Trump é acusado de ter tentado pressionar o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, para que investigasse a atividade da família de Joe Biden, rival político do líder norte-americano, junto de uma empresa ucraniana envolvida num caso de corrupção.



Votação final



Ao longo do dia, o sentido de voto da maioria sobre a audição a novas testemunhas foi ficando claro, sobretudo depois de dois votos republicanos potencialmente favoráveis - Lisa Murkowski, do Alasca, e Rob Portman, do Ohio - terem anunciado o voto não.

Vários senadores, liderados por Lamar Alexander, que também admitira votar", referiu sexta-feira o senador republicano, expressando a opinião da maioria dos seus pares.Especialmente uma vez que as eleições começam segunda-feira", acrescentou Lamar.

Dia dois de fevereiro realiza-se o caucus do Iowa, a primeira das votações para eleger o candidato democrata às presidenciais. Será uma votação presencial que deverá eleger 49 delegados, 41 dos quais atribuídos com base nos resultados.

Com a absolvição de Donald Trump praticamente garantida, os próximos dias deverão resumir-se a uma questão de agenda - a qual irá determinar o dia da votação final.

O líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, já propôs a quarta-feira, cinco de fevereiro, uma vez quee à semelhança do que sucedeu no processo dede Bill Clinton.

A Casa Branca preferia terça-feira, quatro de fevereiro, de forma a coincidir com o discurso do Presidente à Nação, no qual Trump deverá puxar dos galões. Já se sabe que o sentido do discurso será o de um optimismo desenfreado.





Trump irá elogiar o "grande regresso da América".



Novas revelações de Bolton



Os acusadores lutaram até ao fim e durante o dia foram surgindo a conta gotas sugestões do que poderia ser avançado em novas audições, caso ainda existissem republicanos indecisos.



O livro escrito pelo ex-conselheiro para a segurança, John Bolton, no qual este denunciou a conduta de Donald Trump no dossier ucraniano, voltou à baila. , no qual este denunciou a conduta de Donald Trump noucraniano,

O livro ainda está por publicar, mas algumas das alegadas revelações de Bolton chegaram aos jornais.Esta sexta-feira, o jornal The New York Times publicou uma nova, na qual, de forma a obter informações difamatórias sobre o filho de Joe Biden, um dos seus potenciais rivais democratas.A conversa incluiu o chefe de gabinete da Casa Branca, Mick Mulvaney, o advogado de Donald Trump, Rudy Giuliani e o advogado da Casa Branca, pat Cipolone, refere o jornal.para organizar um encontro para Rudy Giuliani, um dos maiores combatentes contra a corrupção na América e de longe o maiorna história de NYC, se reunir com o Presidente Zelenskyi. Essa reunião nunca se deu", escreveu o Presidente.

Lev Parnas de novo

Horas depois e de acordo com a CNN,Parnas, afirmou o advogado Joseph Bondy na sua carta, iria detalhar ""O sr Parnas iria testemunhar que, aqueles que desempenharam vários papéis neste conluio, incluem elementos do Fundo republicano para a Liderança do Congresso, o Presidente Trump e o vice-presidente Mike Pence", acrescentou Bondy.

Nas suas alocuções finais, o congressista Adam Schiff, que liderou a equipa de acusação, afirmou que, um "julgamento sem testemunhas não é nenhum julgamento".







"Vocês sabem, tal como nós, que há outros que deviam ser ouvidos", afirmou, dirigindo-se aos senadores republicanos.







Os momentos que antecederam a votação foram férteis em contactos e discussões bilaterais, entre senadores de ambos os partidos e, sobretudo, entre os respetivos líderes no Senado. Os republicanos estavam divididos entre uma absolvição rápida ou dar a palavra aos senadores que pretendessem justificar o seu voto.





Uma das mais veementes por esta última solução era a senadora republicana Susan Collins, que votou pela audição a novas testemunhas.



Prova suficiente



Se Collins e Mitt Romney, gostariam de ouvir novas testemunhas, para a maioria dos senadores, ao fim de nove dias de julgamento não ficaram dúvidas quanto à culpa de Donald Trump, no telefonema polémico que despoletou a crise e o processo de destituição.







Só que, contrariando os democratas, para quem novas testemunhas poderiam comprovar a gravidade que atribuem à conduta do Presidente, os republicanos estão satisfeitos com a prova produzida e consideram inútil prolongar o julgamento.





Foi o que explicou o senador Lamar Alexander, expondo as razões que o levaram a decidir votar não a novas testemunhas.







"Concluí, ao fim de novo longos dias e depois de ouvir 200 vídeos de testemunhas da Câmara [Baixa do Congresso] , que não precisava de mais provas, porque considerei ser prova suficiente de que o Presidente fez aquilo de que é acusado", explicou Lamar a um pequeno grupo de repórteres no Capitólio. "Não precisava de novas provas para tomar a minha decisão", acrescentou.



Razão semelhante foi invocada por outros senadores republicanos, como Pat Toomey. À CNN, referiu estar consciente que, "não foi um telefonema perfeito e havia elementos não inteiramente apropriados".

Mau mas não grave

Para os republicanos, a conduta do Presidente, durante o telefonema, não justifica contudo a pena requerida pelos democratas.



"Não chegava ao nível de crime de destituição", referiu Lamar. "Não está sequer próximo de atingir o nível de destituição," afirmou Toomey.



Questionado sobre que atos seriam passíveis de destituição, o senador republicano Lamar Alexander foi concreto.



"Conduta de destituição é uma fasquia muito elevada. É traição, é suborno, são crimes graves e infrações penais. E para mim, um erro de critério, um telefonema impróprio e inapropriado ou ação não equivale a tração, suborno, crimes graves ou infrações penais", referiu Lamar Alexander.



"Deixem-me ser claro. Lamar fala por muitos e muitos de nós", referiu por seu lado aos jornalistas o senador Ben Sasse, um dos que menos tem intervindo nas sessões do julgamento.