Implicações para o planeta. Estabelecido novo máximo de calor nos oceanos

Águas mais quentes têm menos capacidade de absorver dióxido de carbono, o que significa que uma maior quantidade deste gás que aquece o planeta permanece na atmosfera.Além disso, pode acelerar o degelo dos glaciares, provocando a subida do nível do mar.

Os oceanos são um regulador climático vital. Absorvem o calor, produzem metade do oxigénio da Terra e determinam os padrões meteorológicos.

, como os peixes e as baleias, que se deslocam em busca de águas mais frias, o que acaba por perturbar a cadeia alimentar. Os especialistas alertam para o facto de as unidades populacionais poderem ser afetadas.“A água está quente, parece um banho”, afirmou, em declarações à BBC , Kathryn Lesneski, que está a monitorizar uma onda de calor marinha no Golfo do México para a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica.“Neste momento, há um branqueamento generalizados dos recifes de corais pouco profundos na Florida e muitos corais já morreram”, acrescentou.Já Matt Frost, do Laboratório Marinho de Plymouth, no Reino Unido, frisa que a poluição e a sobrepesca também afetam os oceanos.



Os cientistas estão também preocupados com a altura em que o recorde foi quebrado.

Segundo Samantha Burgess, do Copérnico, os: “O facto de termos batido o recorde agora deixa-me preocupada quanto ao aquecimento que o oceano pode vir a ter entre agora e o próximo mês de março”.Os, uma vez que absorvem a maior parte do aquecimento provocado pelas emissões de gases com efeitos de estufa.“Quanto mais combustíveis fósseis forem queimados, mais calor em excesso será absorvido pelos oceanos, o que significa que será necessário mais tempo para os estabilizar e voltar ao que eram”, sublinhou a especialista do Copérnico.

Novo El Niño

O novo recorde da temperatura média bate o estabelecido em 2016, quando o fenómeno natural caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, batizado de El Niño, estava no seu ponto mais forte.

O El Niño ocorre quando a água quente sobe à superfície ao largo da costa ocidental da América do Sul, provocando um aumento nas temperaturas globais.

, que ainda é fraco, o que significa que se espera que as temperaturas dos oceanos possam subir acima da média nos próximos meses.Segundo a BBC, o recorde de temperatura agora registado segue-se a uma série de ondas de calor marítimas este ano, incluindo no Reino Unido, Atlântico Norte e Golfo do México., sublinhou Samantha Burgess.Em junho, as temperaturas das águas no Reino Unido foram três a cinco graus Celsius superiores à média, segundo a Agência Espacial Europeia.Na Florida, as temperaturas da superfície do mar atingiram os 38,44ºC na passada semana. Para a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), as temperaturas normais deveriam situar-se entre os 23ºC e os 31ºC.Segundo o Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (IPCC), aApesar de as temperaturas do ar terem registado alguns aumentos dramáticos nos últimos anos, os oceanos demoram mais tempo a aquecer, mesmo assim absorveram 90 por cento do aquecimento da Terra provocado pelas emissões de gases com efeito de estufa.Mas há agora sinais de que as temperaturas da água dos oceanos podem recuperar. Uma teoria é que muito do calor foi armazenado nas profundezas do oceano e está agora a vir à superfície devido ao El Niño.