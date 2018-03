Imprensa chinesa mostra imagens de mosteiro tibetano que terá sido parcialmente demolido

Lusa16 Mar, 2018, 07:26 | Mundo

As imagens aéreas, registadas pela agência fotográfica chinesa VCG e publicadas pelo jornal oficial China Daily, mostram o mosteiro depois de remodelado.

Larung Gar surge com ruas mais largas e as casas mais dispersas do que antes das demolições iniciadas em 2016, mas foram mantidos os edifícios religiosos.

A instituição, fundada em 1980 pelo monge Jigmen Puntsok, é um dos maiores centros religiosos do mundo e tinha cerca de 40.000 monges e monjas, que viviam naquela área de difícil acesso, devido ao relevo montanhoso e ao controlo exercido pelo governo em áreas com população tibetana.

Pequim justificou as demolições dos últimos dois anos com os perigos de deslizamento de terras à volta do mosteiro, apesar de grupos de defesa dos direitos humanos e tibetanos no exílio apontarem que se tratou de uma desculpa para reduzir a influência religiosa no local.

As autoridades chinesas ordenaram a redução do número de religiosos naquela área, para 3.500 monjas e 1.500 monges, obrigando milhares de pessoas a partir, a maioria de etnia tibetana.

Em janeiro passado, a organização Human Rights Watch (HRW) denunciou que as autoridades chinesas estão a impor novos controlos em Larung Gar, que "atentam contra a liberdade religiosa", incluindo a introdução de um comité do Partido Comunista Chinês (PCC) no mosteiro.

"Cerca de 200 membros do PCC e funcionários chineses estão agora encarregues da gestão, finanças, segurança, admissões e até da escolha dos livros que entram no centro", afirmou a HRW.

As fotografias são publicadas pelo China Daily na mesma semana em que tibetanos exilados comemoram a rebelião falhada de Março de 1959, que culminou na fuga do seu líder espiritual, Dalai Lama, para a Índia.

Com cerca de três milhões de habitantes, o Tibete é uma das regiões chinesas mais vulneráveis ao separatismo, com os residentes a argumentarem que o território foi durante muito tempo independente até à sua ocupação pelas tropas chinesas em 1951.

Por outro lado, Pequim considera que a região, que tem uma área equivalente ao dobro da Península Ibérica, é, desde há séculos, parte do território chinês.

Em 14 de Março fez também dez anos desde as revoltas contra a presença chinesa no território, que causaram 18 mortos e centenas de feridos na capital do Tibete, Lhasa, e outras áreas da região.