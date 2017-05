Imprensa francesa dá vitória a Macron no debate

Jorge Almeida - RTP 04 Mai, 2017, 10:19 / atualizado em 04 Mai, 2017, 10:19 | Mundo

O Le Monde coloca em manchete principal, “as fragilidades de um favorito”. O matutino não deixa de realçar o "festival de erros e a desinformação" da candidata da Frente Nacional, Marine Le Pen.



O Le Parisien fala num debate histórico e lança a pergunta: "Qual foi o mais convincente?"







O conservador Le Figaro escreve, “Macron aguenta-se e impõe-se a Le Pen”. O jornal recorre à opinião de cinco especialistas que dão a vitória ao candidato sem partido.



O diretor adjunto do Instituto IFOP, Frédéric Dabi, considera de forma pragamática que "neste debate de violência sem precedentes, eu diria que Emmanuel Macron ganhou porque ele não perdeu”. No entanto, ficaram expostas as suas fragilidades em relação ao euro.







“Macron confortou o seu avanço com o debate, no qual Marine le Pen se comportou mais como um chefe da oposição, como se achasse que na realidade não tem hipóteses de ganhar a eleição”, escreveu Christophe Barbier, o diretor do semanário L’Express.



A sondagem da Elabe indica que Macron foi mais convincente do que Marine Le Pen, com 63% contra 34% por cento, no frente a frente seguido por cerca de 15 milhões de telespectadores.