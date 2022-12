Imprensa israelita receia que novo Governo adote reformas judiciais em benefício próprio

Depois das eleições de 1 de novembro e de semanas de negociações com partidos ultraortodoxos e de extrema-direita, Benjamin Netanyahu tomou hoje posse como chefe do Governo mais à direita da História de Israel.

A atribuição da pasta que causou maior interesse entre a imprensa foi a da Justiça, que passa a ser liderada por Yariv Levin, amigo íntimo do primeiro-ministro.

"O que mais deve assustar aqueles que temem mudanças drásticas no sistema judicial israelita, que transformarão por completo o caráter democrático do Estado de Israel, é a nomeação de Yariv Levin para a Justiça", escreve o maior diário israelita, o Yediot Aharonot.

"Netanyahu fez muitas concessões aos seus aliados (...) para conseguir colocar [na Justiça] Yariv Levin. Netanyahu não para de falar no Irão, mas o seu pensamento está focado no seu julgamento", acrescenta o jornal.

O procurador-geral de Israel, Gali Baharav-Miara, alertou, em meados de dezembro, que alguns dos projetos de lei que o Governo anunciou para o futuro ameaçam transformar Israel numa "democracia de nome, mas não de essência".

Para o diário gratuito Israel Hayom, o mais lido do país e geralmente favorável a Netanyahu, a nomeação de Yariv Levin também é vista como "um sinal claro de que o primeiro-ministro quer avançar com mudanças no sistema judicial".

Tendo em conta os acordos assinados entre o partido Likud (de direita), liderado por Netanyahu, e os restantes partidos da nova coligação, está em causa, por exemplo, a aprovação de leis que autorizem um prestador de serviços a recusar um trabalho por motivos religiosos e a segregação entre homens e mulheres em espaço públicos.

Em Israel não há Constituição, pelo que o Supremo Tribunal pode revogar qualquer lei aprovada pelo parlamento se a considerar discriminatória, por exemplo.

No entanto, o novo Governo pretende introduzir uma "cláusula de derrogação" que lhe permita restabelecer uma lei contestada pelos juízes do Supremo.

Para o diário de direita Makor Rishon, não há dúvida de que se aproxima "uma luta" entre o Supremo Tribunal e os partidários dessa reforma.

"Yariv Levin não terá 100 dias de graça, mas apenas dez. Em poucos dias, terá de (...) esclarecer as suas intenções e o programa legislativo do Governo", refere o jornal.

Nos últimos dias, o parlamento israelita aprovou, à pressa, uma lei que permite a uma pessoa condenada por um crime com uma pena que não seja de prisão efetiva assumir uma pasta ministerial.

A legislação permitiu que o líder do partido ultraortodoxo Shas, Arie Dery, condenado por fuga ao fisco, fosse incluído no novo Governo.

No caso de o Supremo Tribunal anular uma lei, a introdução da "cláusula derrogatória" permitirá voltar a adotá-la, o que, na prática, anula a prerrogativa dos juízes.

A nova lei também determina que se os deputados aprovarem uma anulação do julgamento de Netanyahu por corrupção e o Supremo Tribunal invalidar os votos, a decisão da Justiça será suspensa.

Para o diário de esquerda Haaretz, o mandato de Yariv Levin é claro: "destruir o Estado de direito, as instituições e todo o sistema" ao permitir que o parlamento "anule" a Justiça.

"Combater um Governo como este, que expurga a democracia dos seus valores, não é sedição (...), é um dever da oposição e da sociedade civil. Este é o momento da verdade", defende o diário no seu editorial.